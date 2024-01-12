Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН после ударов США по Йемену

Россия попросила провести срочное заседание Совбеза ООН после ударов США и Великобритании по Йемену, сообщила пресс-служба российского постпредства при организации в телеграм-канале.

«Россия запросила на 12 января срочное заседание Совета Безопасности ООН в связи с нанесением США и Великобританией ударов по Йемену», — говорится в сообщении.

В ночь на 12 января вооруженные силы США и Великобритании при поддержке Бахрейна, Австралии, Нидерландов и Канады нанесли удары по объектам в Йемене, контролируемым повстанцами-хуситами. Их целями стали радиолокационные системы, места хранения и запуска дронов, баллистических и крылатых ракет, сообщает CNN. Взрывы были слышны в столице Йемена, городе Сана, портовом городе Ходейда и ряде других городов. В ответ на удары западной коалиции вооруженные силы Йемена начали массовый запуск ракет класса «земля-земля».

Позднее источник среди американских чиновников заявил телеканалу Al-Hadath, что удары прекратились, но Вашингтон оставляет за собой право на дальнейший военный ответ.

Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Риши Сунак подтвердили удары. Американский лидер назвал совершенные удары оборонительными и прямым ответом на нападения хуситов на грузовые суда в Красном море. Сунак заявил, что удары были нанесены в порядке самообороны.

Россия ранее осудила нападения хуситов на гражданские суда, но воздержалась от принятия в Совбезе ООН резолюции с требованием прекратить атаки в Красном море.