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Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН после ударов США по Йемену

Россия попросила провести заседание Совбеза ООН после ударов США по Йемену

Россия попросила провести срочное заседание Совбеза ООН после ударов США и Великобритании по Йемену, сообщила пресс-служба российского постпредства при организации в телеграм-канале.

«Россия запросила на 12 января срочное заседание Совета Безопасности ООН в связи с нанесением США и Великобританией ударов по Йемену», — говорится в сообщении.

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Политика
Фото:Khaled Abdullah / Reuters

В ночь на 12 января вооруженные силы США и Великобритании при поддержке Бахрейна, Австралии, Нидерландов и Канады нанесли удары по объектам в Йемене, контролируемым повстанцами-хуситами. Их целями стали радиолокационные системы, места хранения и запуска дронов, баллистических и крылатых ракет, сообщает CNN. Взрывы были слышны в столице Йемена, городе Сана, портовом городе Ходейда и ряде других городов. В ответ на удары западной коалиции вооруженные силы Йемена начали массовый запуск ракет класса «земля-земля».

Позднее источник среди американских чиновников заявил телеканалу Al-Hadath, что удары прекратились, но Вашингтон оставляет за собой право на дальнейший военный ответ.

Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Риши Сунак подтвердили удары. Американский лидер назвал совершенные удары оборонительными и прямым ответом на нападения хуситов на грузовые суда в Красном море. Сунак заявил, что удары были нанесены в порядке самообороны.

Россия ранее осудила нападения хуситов на гражданские суда, но воздержалась от принятия в Совбезе ООН резолюции с требованием прекратить атаки в Красном море.

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Теги
Совет безопасности ООН заседание США Великобритания Йемен
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