Британия заявила о крупнейшей атаке хуситов в Красном море

Атаку отразили американские и британский корабли, она стала 26-й с начала ноября. США заявили, что йеменская группировка направила ракеты и дроны в сторону акватории, где проходят международные торговые пути

HMS Diamond (Фото: LPhot Chris Sellars / Reuters)

Минобороны Великобритании заявило о предпринятой хуситами крупнейшей атаке в Красном море. Об этом говорится в сообщении ведомства в X (Twitter).

«Сегодня ночью HMS Diamond вместе с американскими кораблями отразил самую крупную и сложную на сегодняшний день атаку хуситов в Красном море», — говорится в сообщении.

Представитель хуситов Яхья Сария ранее сообщил, что силы группировки атаковали американский корабль беспилотниками и противокорабельными ракетами, передает Al Jazeera. В сообщении Центрального командования США в X говорится, что йеменская группировка вечером 9 января запустила беспилотники и ракеты в сторону международных торговых путей в Красном море, где проходят десятки судов.

По данным американских военных, были сбиты 18 дронов, две противокорабельные ракеты и одна баллистическая противокорабельная ракета. В отражении атаки участвовали британский HMS Diamond и четыре американских авианосца.

Нападение, по данным США, стало 26-м с середины ноября. Сведений о пострадавших в результате атаки нет.

Нападения на суда в Красном море участились на фоне войны Израиля и ХАМАС: хуситы заявили, что в ответ на «отвратительную израильско-американскую агрессию в секторе Газа» будут атаковать корабли под флагом Израиля, а также суда, эксплуатируемые или принадлежащие израильским компаниям. В ответ США инициировали международную операцию «Страж процветания» (Prosperity Guardian) по защите коммерческих судов от нападений.