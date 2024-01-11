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Палестино-израильский конфликт ,  
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Cовбез ООН принял резолюцию США с осуждением атак на суда в Красном море

Cовбез ООН принял резолюцию США с осуждением атак хуситов на суда в Красном море
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
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Совет Безопасности ООН принял выдвинутый США проект резолюции с осуждением атак хуситов на суда в Красном море. Об этом сообщила пресс-служба международной организации.

За документ проголосовали 11 членов Совбеза, никто не высказался против. Четыре страны — Россия, Китай, Алжир и Мозамбик — воздержались.

Резолюция содержит призыв уважать международные права на свободное судоходство и осуждение атак йеменских хуситов на коммерческие суда. В документе также отмечается право государств-членов ООН защищать свои суда от нападений в соответствии с международным правом.

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Фото:Khaled Abdullah / Reuters

В резолюции также осуждаются поставки оружия хуситам и содержится призыв «к осторожности и сдержанности, чтобы избежать дальнейшей эскалации ситуации в Красном море и в более обширном регионе». В документе подчеркивается необходимость «устранения коренных причин» атак.

В ООН сообщили, что Россия предложила три поправки к проекту резолюции, но все они были отклонены. Суть поправок в организации не раскрыли. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя ранее рассказал, что в Москве предлагали убрать упоминание «несуществующей нормы о праве на защиту своих судов».

Дипломат также подчеркнул, что происходящее в Красном море — это «прямая региональная проекция насилия, в котором уже больше трех месяцев утопает сектор Газа». По его словам, для обеспечения безопасности судоходства необходимо урегулировать палестино-израильский конфликт.

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«Именно эскалация в Газе является главной коренной причиной нынешней ситуации в Красном море. Без упоминания этого в резолюции будет нарушена причинно-следственная связь и искажен общий контекст происходящего», — настаивал Небензя.

По его мнению, своей резолюцией США пытались легитимизировать действия международной коалиции по защите судов в Красном море и «добиться от СБ ООН на них бессрочного «благословения». Он выразил озабоченность тем, что Соединенные Штаты и их союзники предпочли «идти по пути одностороннего силового решения проблемы».

Хуситы, действующие на территории Йемена, ранее заявили, что в ответ на «отвратительную израильско-американскую агрессию в секторе Газа» будут атаковать корабли под флагом Израиля, а также связанные с израильскими компаниями суда. Они наносят удары по кораблям с помощью ракет и беспилотников.

В ответ на атаки в Красном море США инициировали международную операцию «Страж процветания» (Prosperity Guardian) по защите коммерческих судов от нападений. К ней присоединился Евросоюз.

Теги
ООН Совбез ООН резолюция Красное море хуситы Василий Небензя
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