Siemens Energy назвала «просто неправдой» слова «Газпрома» о турбине

Санкций Европы против турбины для «Северного потока» нет, несмотря на то, что «Газпром» утверждает обратное, сообщили в Siemens Energy. Канцлер Германии Шольц говорил, что турбина может быть транспортирована в любое время

Фото: Bernd Thissen / dpa / Global Look Press

Турбина для газопровода «Северный поток» находится в Германии, заявления «Газпрома» о проблемах с ее транспортировкой в Россию из-за ограничений со стороны ЕС, Канады и Великобритании не являются достоверными, сказал РБК представитель Siemens Energy.

«Все, что можно было сказать по этому поводу, было сказано, вчера даже канцлер Германии был там и выступал, больше сказать нечего. <...> В ЕС нет никаких санкций в отношении турбины, это просто неправда», — сказал он.

Российская сторона на ежедневной основе называет «еще какие-то причины», из-за которых турбина не может быть принята «Газпромом», подчеркнули в Siemens Energy. В компании указали, что если бы Россия действительно хотела получить оборудование, то это бы уже произошло.

РБК направил запрос представителю «Газпрома».

Накануне, 3 августа, немецкий канцлер Олаф Шольц вместе с главой Siemens Energy Кристианом Брухом посетил завод в Мюльхайм-на-Руре, где находится турбина для «Северного потока». Последний указал, что для транспортировки в Россию необходимо желание и участие «Газпрома», пока этого нет. Брух отметил, что компания «крайне заинтересована» в передаче турбины.

Шольц подтвердил, что турбина может быть без проблем транспортирована в любое время, для этого необходимо лишь участие российской стороны. По его словам, «Газпром» должен предоставить необходимую информацию для прохождения таможни, все остальные разрешения есть — от Германии, Евросоюза, Великобритании и Канады.

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«Она здесь. Она готова к работе. И, кстати, в том мире, в котором мы живем сегодня, транспортировать ее очень просто. Нужно просто сказать: «Пожалуйста, пришлите ее», — подчеркнул канцлер Германии.

Однако тем же вечером в «Газпроме» заявили о невозможности перевозки турбины в Россию из-за «санкционных режимов Канады, ЕС, Великобритании» и несоответствия Siemens Energy контрактным обязательствам.

По данным Reuters, Канада отправила турбину в Кёльн около трех недель назад — 17 июля, но она застряла в Германии, поскольку Москва не выдала официального разрешения на ее ввоз.

Эти данные отвергли в Кремле, назвав «полной глупостью». «Компания Siemens прекрасно знает, где установлена эта турбина. То есть это просто абсурдное сообщение источников», — сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он напомнил о словах Владимира Путина, заявившего, что Россия сама пока не получила необходимую юридическую и техническую документацию для ввоза оборудования для «Северного потока». «Мы должны понимать, что «Газпром» берет то, в каком состоянии машина пришла и каков ее юридический статус: она под санкциями, не под санкциями? Что с ней делать? Завтра, может, заберут ее», — рассказал президент.

Турбина находилась на ремонте в Канаде, после чего ее вывоз был затруднен из-за санкций против России. После просьбы Германии власти Канады согласились отправить оборудование, что вызвало критику со стороны Украины. Президент Владимир Зеленский назвал это решение «опасной уступкой». Шольц при этом счел, что Канада раскрыла «блеф Кремля», лишив Россию повода сокращать поставки газа.

Отсутствием турбины в «Газпроме» объяснили сокращение поставок газа в Германию по «Северному потоку». Сперва прокачка топлива упала со 167 млн до 100 млн куб. м газа в сутки, затем — еще на треть. «Газпром» также приостанавливал прокачку на две недели из-за профилактических работ, возобновив ее в том же объеме, что и до техобслуживания. В конце июля прокачка газа снизилась до 35 млн куб. м в сутки, это составило 20% от проектной мощности газопровода.

Причинами такой тенденции власти Германии и руководство Siemens Energy считают политические мотивы, а не технические условия. «Даже если бы это было так, это никогда не оправдало бы такого сильного сокращения потока газа», — говорил исполнительный директор Siemens Energy Джо Кезер. Берлин допускал, что дефицит газа грозит приостановкой всех рыночных процессов в ФРГ, что станет катастрофой для страны. Власти России эти обвинения отвергли.

По данным Bloomberg, Москва намерена поддерживать поставки газа в Европу на минимальном уровне для усиления давления в ответ на санкции.