Siemens Energy сообщила о трудностях с доставкой турбины из-за «Газпрома»

Для транспортировки турбины в Россию, необходимо участие «Газпрома», пока его нет, сообщили в Siemens Energy. Канцлер Шольц отметил, что Москва должна только сказать «пожалуйста, пришлите ее», все остальные разрешения есть

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Siemens Energy пока не может отправить турбину для газопровода «Северный поток» в Россию, несмотря на готовность таможенных документов, «Газпром» должен выразить желание ее получить. Об этом заявил глава Siemens Energy Кристиан Брух на совместной конференции с немецким канцлером Олафом Шольцем на заводе в Мюльхайм-на-Руре, где находится турбина. Трансляцию вел n-tv.

«С нашей точки зрения, все документы, таможенные документы <...> готовы, но нам нужно участие клиента, то есть «Газпрома». Этого пока нет», — пояснил он.

Брух отметил, что турбина находится на заводе Siemens Energy уже около недели, и компания «крайне заинтересована», чтобы вместе с официальным Берлином вернуть ее «Газпрому». Шольц, в свою очередь, подтвердил, что турбину можно легко транспортировать в любое время, препятствий для этого нет, для этого необходимо лишь желание самого «Газпрома».

«Она здесь. Она готова к работе. И, кстати, в том мире, в котором мы живем сегодня, транспортировать ее очень просто. Нужно просто сказать: «Пожалуйста, пришлите это», — сказал Шольц, передает AP. Он указал: российской стороне надо предоставить необходимые данные для прохождения таможни, все остальные разрешения есть — от Германии, Евросоюза, Великобритании и Канады.

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