Шольц не увидел препятствий для отправки в Россию турбины для Nord Stream

Россия может получить турбину для «Северного потока», проблем для этого нет, заверил Шольц. Он допустил, что перебои с поставками газа все равно будут возникать. В Siemens говорили, что не получили таможенные документы от Москвы

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Турбина для газопровода «Северный поток» готова к отправлению в Россию в любое время, причин для возникновения проблем с этим вопросом нет. Об этом заявил немецкий канцлер Олаф Шольц на заводе Siemens Energy в Мюльхайме-на-Руре, передает Reuters. Канцлер осмотрел турбину, которая находится на этом заводе.

Он отметил, что транспортировка турбины является очень простым делом, если «Газпром» действительно этого желает. Даже если турбина будет транспортирован в Россию, в дальнейшем все равно могут возникнуть перебои с поставками газа, считает канцлер. Германии стоит ожидать, что контракты на поставку газа больше выполняться не будут, предупредил Шольц. «Невыполнение контрактов на поставку газа не имеет никаких технических причин», — подчеркнул он.

По словам канцлера, в Германии наметился импульс к сокращению потребления газа, жители республики готовятся к экономии топлива.

В Siemens Energy ранее отмечали готовность отправить турбину в Россию, препятствием в компании назвали отсутствие таможенных документов, их должен предоставить «Газпром». Официальный Берлин предоставил необходимую документацию для транспортировки турбины еще в середине июля, подчеркнули в Siemens Energy. Reuters писал, что турбина застряла в Германии, поскольку Россия не дала формальное разрешение на ввоз турбины на свою территорию.

Российская сторона отвергала эти данные. «Это полная глупость, потому что компания Siemens прекрасно знает, где установлена эта турбина. То есть это просто абсурдное сообщение источников», — оценил представитель российского президента Дмитрий Песков.

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В июне «Газпром» дважды сокращал поставки газа по «Северному потоку», объяснив ситуацию отсутствием этой турбины, сначала — со 167 млн до 100 млн куб. м газа в сутки, затем еще на треть. Ее вывезли в Канаду для ремонта, вернуть оборудование было затруднительно из-за санкций против России. Также компания останавливала прокачку из-за профилактических работ, возобновив ее в том же объеме, что и до техобслуживания. К конце июля прокачка газа упала до до 35 млн куб. м — 20% от проектной мощности газопровода.

После просьб Германии в Канаде согласились вернуть турбину, это решение вызвало критику у властей Украины, президент Владимир Зеленский назвал произошедшее «опасной уступкой». По мнению Шольца, в Оттаве раскрыли «блеф Кремля» и устранили для Москвы повод сокращать поставки газа.

Берлин и Siemens Energy отвергали объяснения российской стороны, посчитав, что прокачка сократилась по политическим мотивам, а не техническим причинам. «Даже если бы это было так, это никогда не оправдало бы такого сильного сокращения потока газа», — отметил исполнительный директор Siemens Energy Джо Кезер. Немецкий вице-канцлер Роберт Хабек допустил, что дефицит газа может спровоцировать приостановку всех рыночных процессов в Германии, назвав такой сценарий «катастрофой». Обвинения в Москве отвергли.