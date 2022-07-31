Премьер Саксонии заявил о «горькой правде» для ФРГ из-за российского газа

Премьер Саксонии: Германия в ближайшие годы не сможет отказаться от российского газа

Власти Германии должны учитывать, что страна в ближайшие пять лет будет нуждаться в поставках газа из России, заявил премьер Саксонии. До начала военной операции он не раз призывал снять санкции с Москвы

Михаэль Кречмер (Фото: Sebastian Kahnert / dpa / Global Look Press)

Германия будет нуждаться в поставках газа из России в ближайшие годы, заявил в интервью Die Zeit премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер.

«Без российского газа в ближайшие пять лет не обойтись», — считает он. По словам Кречмера, если власти ФРГ понимают, что стране пока нужны поставки, «это горькая реальность и мы должны это учитывать».

Кречмер заявил, что обеспокоен влиянием санкций против России, введенных из-за военной операции на Украине, на экономику Германии. Политик призвал к «прагматизму» в отношениях с Москвой и к «заморозке» вооруженного конфликта, заявив, что «прекращение огня положит конец смертям и создаст возможность для поставок сырья».

По мнению премьера Саксонии, идея о том, чтобы навсегда изолировать Россию или никогда больше не сотрудничать с ней в экономическом плане, «абсурдна и опасна». «Россия, ориентированная на Китай и не имеющая связей с Европой, для нас гораздо опаснее», — заявил он.

Кречмер в предыдущие годы неоднократно высказывался за отмену санкций против России. В 2020 году он говорил, что ограничения негативно влияют на экономику Германии и ведут к «отчуждению между людьми». В апреле 2021 года он посетил Россию и поговорил по телефону с президентом Владимиром Путиным, который «информировал его о российских подходах к урегулированию внутриукраинского кризиса». МИД Германии предупредил Кречмера, чтобы во время поездки тот «не позволил российскому правительству эксплуатировать себя».

В июне текущего года Кречмер заявил, что Германии, перед тем как ограничивать импорт российского газа, необходимо обеспечить надежные поставки топлива.

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22 июля канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Россия перестала быть надежным поставщиком газа для страны. Это произошло на фоне сокращения прокачки по трубопроводу «Северный поток-1», которую «Газпром» объяснил техническими причинами и проблемами с возвращением турбины Siemens из ремонта. Берлин считает, что сокращение поставок вызвано политическими причинами, Москва это отрицает.

Вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек ранее Хабека, одобрил договоренность стран Евросоюза сократить потребление газа на 15% до конца марта следующего года, назвав ее «сильным сигналом всем тем, кто насмехается над ЕС, и тем, кто презирает его».