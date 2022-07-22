В Кремле опровергли отказ разрешить ввоз турбины «Северного потока»

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Сообщения о том, что Россия отказалась дать разрешение на ввоз турбины для газопровода «Северный поток», не соответствуют действительности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Он обратил внимание на слова Владимира Путина, который 20 июля, находясь в Тегеране, сказал, что страна так и не получила юридическую, технологическую или другую документацию по турбине. В этот же день «Газпром» направил немецкой компании Siemens, которая произвела агрегат, повторный запрос и подтвердил слова Путина.

«Это полная глупость, потому что компания Siemens прекрасно знает, где установлена эта турбина. То есть это просто абсурдное сообщение источников», — сказал Песков, говоря о данных агентства Reuters. Он назвал обвинения в адрес России «безосновательными» и посоветовал ориентироваться на сообщения «Газпрома» в этом вопросе.

Накануне агентство Reuters со ссылкой на собственные источники сообщило, что турбина для «Северного потока», которую канадская сторона переслала России через Германию после ремонта, застряла в этой стране. Причиной задержки собеседник агентства назвал невыдачу формального разрешения на обратную транспортировку турбины самой Россией. Турбина отбыла из Канады 17 июля, говорили источники, допуская, что перевозка может занять недели.

В Siemens после сообщения Reuters ответили, что компания стремится вернуть турбину в Россию в кратчайшие сроки, но не может контролировать транспортировку.

В июне «Газпром» сокращал объем перекачки газа по «Северному потоку» два раза, в результате он снизился с плановых 167 млн до 67 млн куб. м в сутки. 13 июля работу обеих ниток трубопровода остановили для планового ремонта, они заработали лишь накануне. Объемы поставок не изменились и остались на уровне 40% от плановых показателей, как и до техобслуживания. Немецкие власти после этого сообщили, что поставки упали до 30% от полной загрузки.

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«Газпром» объяснял падение объемов поставок трудностями с возвратом турбин из-за санкций. Берлин попросил Оттаву вернуть турбину, и та согласилась направить ее в Германию для последующей пересылки в Россию.