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«Газпром» заявил о невозможности возвращения турбины «Северного потока»

«Газпром» GAZP ₽187,04 -0,06% Купить
Турбина&nbsp;для газопровода, архивное фото
Турбина для газопровода, архивное фото (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Доставка турбины для газопровода «Северный поток» невозможна из-за санкций, заявил «Газпром».

«Санкционные режимы Канады, ЕС, Великобритании и несоответствие существующей ситуации действующим контрактным обязательствам со стороны Siemens делают поставку двигателя 073 на КС «Портовая» невозможной», — говорится в заявлении компании в Telegram.

Ранее глава немецкой компании Siemens Energy, обслуживающей двигатели для «Северного потока», Кристиан Брух сообщил, что компания пока не может отправить в Россию турбину из-за незаинтересованности российской стороны. «С нашей точки зрения, все документы, таможенные документы <...> готовы, но нам нужно участие клиента, то есть «Газпрома». Этого пока нет», — пояснил он.

Материал дополняется.

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