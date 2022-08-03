«Газпром» заявил о невозможности возвращения турбины «Северного потока»

Турбина для газопровода, архивное фото (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Доставка турбины для газопровода «Северный поток» невозможна из-за санкций, заявил «Газпром».

«Санкционные режимы Канады, ЕС, Великобритании и несоответствие существующей ситуации действующим контрактным обязательствам со стороны Siemens делают поставку двигателя 073 на КС «Портовая» невозможной», — говорится в заявлении компании в Telegram.

Ранее глава немецкой компании Siemens Energy, обслуживающей двигатели для «Северного потока», Кристиан Брух сообщил, что компания пока не может отправить в Россию турбину из-за незаинтересованности российской стороны. «С нашей точки зрения, все документы, таможенные документы <...> готовы, но нам нужно участие клиента, то есть «Газпрома». Этого пока нет», — пояснил он.

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