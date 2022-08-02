Шольц вступился за Трюдо после упреков в его адрес из-за возврата турбины
Канцлер Германии Олаф Шольц встал на защиту премьер-министра Канады Джастина Трюдо, согласившегося вернуть российские турбины для «Северного потока». По мнению Шольца, своим решением Трюдо разоблачил «блеф Кремля» и устранил повод для президента России Владимира Путина сокращать поставки газа или вовсе его перекрыть. Об этом он заявил канадской газете The Globe and Mail.
То, что канадскому премьеру ставят это в упрек, «совершенно необоснованно», убежден канцлер. Ранее недовольство действиями Трюдо выразил президент Украины Владимир Зеленский, увидев в решении вернуть турбину «опасную уступку». Он выразил уверенность, что Россия теперь, несомненно, «попытается не просто максимально ограничить, а полностью прекратить в самый острый момент поставки газа в Европу».
Трюдо принял «твердое решение», считает, в свою очередь, Шольц.
«Благодаря премьер-министру Трюдо мы смогли разоблачить блеф Путина. Мы никогда не верили, что сокращение поставок было вызвано техническими причинами», — заявил он. «Поскольку турбина готова к доставке, Россия должна выполнять свои договорные обязательства», — добавил глава немецкого правительства.
«Газпром» к 25 июля сократил прокачку газа по «Северному потоку» до 33 млн куб. м (20% мощности газопровода). Российская сторона ссылается на задержку с возвратом турбины из Канады после ремонта. Вернуть ее вовремя не удалось из-за санкций последней. Впоследствии Оттава согласилась отправить двигатель в Москву через Германию.
В ЕС винят Россию в ведении «энергетической войны» и не исключают, что она вовсе перестанет качать газ. По словам главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, российская сторона уже «намеренно обрубила поставки» в 12 стран Евросоюза.
В Кремле и «Газпроме» неоднократно связывали проблемы с прокачкой газа с санкциями против России. «Газпром» изложил реальную ситуацию, реальное положение дел. Есть поломки, которые требуют срочного ремонта, и есть определенные искусственные сложности, которые были привнесены этими самыми так называемыми санкциями», — заявлял пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, добавив, что Москва «мало что может сделать» в этой ситуации.