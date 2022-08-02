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Bank of America спрогнозировал «ужасный» сценарий газового кризиса в ЕС

Европейским странам может не хватить газа на зиму, допустили аналитики Bank of America. О том, что ЕС не может однозначно ответить на вопрос о запасах, ранее заявил и Боррель
«Газпром» GAZP ₽188,69 -1,72% Купить
Фото: Bogdan Cristel / Reuters
Фото: Bogdan Cristel / Reuters

Ситуация с газом в Европе стремительно ухудшается и переходит от «плохого» сценария к «ужасному», со ссылкой на исследование Bank of America сообщил Business Insider.

Как считают аналитики, европейским странам на зиму может не хватить газа. «При работе «Северного потока» на 20% от его мощности страны могут не успеть накопить достаточно газа на зиму, поэтому Евросоюз планирует широкомасштабное нормирование спроса», — отметили в Bank of America.

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Фото:Sean Gallup / Getty Images

«Газпром» с 27 июля в очередной раз сократил поставки по одному из основных маршрутов — «Северному потоку-1» — в два раза, с 67 млн до 33 млн куб. м в день, или до 20% пропускной мощности. Снижение прокачки в компании объяснили тем, что западные партнеры не выполняют обязательства по обслуживанию турбин.

На фоне перебоев с поставками из России Евросоюз решил с 1 августа снизить потребление газа на 15%. Мера для стран добровольная, но в случае угрозы прекращения поставок Еврокомиссия может объявить «общесоюзную тревогу», и тогда эта мера будет уже обязательной.

Как заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, в сложившихся условиях Евросоюз должен подготовиться к «худшей ситуации». По ее словам, он уже начал обращаться к «более надежным энергетическим партнерам» и за первое полугодие дополнительно импортировал 38 млрд куб. м СПГ и газа по трубопроводам не из России. В то же время сказать, хватит ли существующих запасов газа на зиму, в Евросоюзе пока не могут, отметил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

В ЕС считают, что за дефицит газа ответственна Россия, которая использует топливо в качестве «политического оружия». В Кремле эти обвинения неоднократно опровергали. «Здесь нет никакой политики, есть последствия тех ограничений, которые ввели сами европейцы, и сами европейцы страдают от этих ограничений», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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