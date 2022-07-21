Reuters узнал о застрявшей в Германии турбине для «Северного потока»

Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 июля
EUR ЦБ: 57,11 (+1,29) Инвестиции, 16:44
Курс доллара на 22 июля
USD ЦБ: 56,48 (+1,63) Инвестиции, 16:44
Неповторимое открытие: что такое кризис воспроизводимости в науке Социальная экономика, 21:50
Почему устарел закон о трансплантации органов Партнерский проект, 21:44
WSJ узнал об отказе ЕС поддержать санкции против «ВСМПО-Ависма» Политика, 21:33
Шахматный робот сломал палец семилетнему мальчику на турнире в Москве Спорт, 21:29
Лукашенко разрешил заочно судить уехавших из Белоруссии граждан Политика, 21:29
Reuters узнал о застрявшей в Германии турбине для «Северного потока» Бизнес, 21:19
В Турции анонсировали подписание соглашения по украинскому зерну Политика, 21:07
Тяжелый рок: выживет ли концертная индустрия страны без зарубежных звезд Социальная экономика, 21:07
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:06
Работать с 13 лет: все «за» и «против» Партнерский проект, 21:04
Лукашенко заявил, что Минск признал существование ЛНР и ДНР Политика, 21:02
Лукашевич назвал цель уничтожения западного оружия на Украине Политика, 20:53
Росгвардия задержала мужчину за съемку тренировки «Зенита» с дрона Спорт, 20:52
Серебренников рассказал об оплате Абрамовичем ₽129 млн по его делу Общество, 20:39
Война санкций ,  
0 

Reuters узнал о застрявшей в Германии турбине для «Северного потока»

По данным агентства, газоперекачивающий агрегат канадская сторона отправила России еще 17 июля. Дальнейший путь турбины может занять от нескольких дней до нескольких недель, рассказал один из источников Reuters
«Газпром» GAZP ₽189,59 -1,92% Купить
Фото: Filip Singer / ТАСС
Фото: Filip Singer / ТАСС

Турбина для «Северного потока», которую канадские власти после ремонта отправили в Россию через Германию, застряла в ФРГ, потому что Москва пока не дала формального разрешения на ее обратную транспортировку, пишет Reuters.

По данным источников агентства, пока непонятно, как долго турбину будут возвращать, — это может занять несколько дней или даже недель. Один из собеседников агентства рассказал, что компания Challenge Group отправила турбину в Кёльн 17 июля.

Производитель агрегата, германская компания Siemens, заявил, что заинтересован в скорейшем возвращении турбины в Россию, но контролировать процесс не может.

РБК направил запрос представителю «Газпрома».

В июне «Газпром» дважды сократил объемы поставок газа по «Северному потоку». В итоге с плановых ежесуточных 167 млн куб. м прокачка снизилась до 67 млн куб. м. Кроме того, с 13 по 21 июля газопровод находился на плановом ремонте. Поставки топлива возобновились в четверг, но лишь на уровне до технического обслуживания — 40% от планового. После этого в ФРГ сообщили, что объем поставок сократился до 30% от полной загрузки.

В Германию возобновилась подача газа по «Северному потоку»
Политика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

В «Газпроме» сокращение поставок объясняли трудностями с возвращением газотурбинных двигателей из Канады, где они находились на ремонте, из-за санкций. Берлин попросил Оттаву вернуть турбину, та согласилась сначала передать ее Германии, откуда она впоследствии отправится в Россию. «Газпром» после этого попросил Siemens предоставить документы с разрешением на вывоз двигателя, но 20 июля в компании заявили, что так и не получили нужные бумаги. «Газпром» направил запрос повторно.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Kevin Dietsch / Getty Images «Я нынешний был бы противен себе в 20 лет»: как отдыхает Билл Гейтс
Статьи
Pro
Фото: Marco Prosch / Getty Images Обруч, корсет, упражнения на пресс: помогают ли они уменьшить талию
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Цена на золото нарисовала «крест смерти». Что это такое и чем он опасен
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Домашняя кардиотренировка: пять базовых упражнений
Инструкции
Pro
Фото: Lintao Zhang / Getty Images Восемь признаков того, что работник может уволиться
Статьи
Pro
Япония отходит от экономического курса Синдзо Абэ. Что будет с иеной
Статьи
Pro
Фото: Jed Jacobsohn / Getty Images Откуда берутся «нервные» привычки и как от них избавиться
Инструкции
Pro
Экономика пончика: семь способов мыслить как экономист XXI века
Саммари

«Коммерсантъ» писал, что турбина прибудет в Россию примерно к 24 июля и будет готова к работе в начале августа.

Авторы
Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
При участии
Тимофей Дзядко
Газпром Северный поток Германия
Материалы по теме
В ФРГ сообщили о снижении заявки «Газпрома» на поставки по Nord Stream
Политика
Трюдо назвал «сложным, но верным» решение вернуть турбину для Nord Stream
Политика
Путин объяснил, почему Канада не хотела возвращать России турбину
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter