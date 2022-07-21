Reuters узнал о застрявшей в Германии турбине для «Северного потока»
Турбина для «Северного потока», которую канадские власти после ремонта отправили в Россию через Германию, застряла в ФРГ, потому что Москва пока не дала формального разрешения на ее обратную транспортировку, пишет Reuters.
По данным источников агентства, пока непонятно, как долго турбину будут возвращать, — это может занять несколько дней или даже недель. Один из собеседников агентства рассказал, что компания Challenge Group отправила турбину в Кёльн 17 июля.
Производитель агрегата, германская компания Siemens, заявил, что заинтересован в скорейшем возвращении турбины в Россию, но контролировать процесс не может.
РБК направил запрос представителю «Газпрома».
В июне «Газпром» дважды сократил объемы поставок газа по «Северному потоку». В итоге с плановых ежесуточных 167 млн куб. м прокачка снизилась до 67 млн куб. м. Кроме того, с 13 по 21 июля газопровод находился на плановом ремонте. Поставки топлива возобновились в четверг, но лишь на уровне до технического обслуживания — 40% от планового. После этого в ФРГ сообщили, что объем поставок сократился до 30% от полной загрузки.
В «Газпроме» сокращение поставок объясняли трудностями с возвращением газотурбинных двигателей из Канады, где они находились на ремонте, из-за санкций. Берлин попросил Оттаву вернуть турбину, та согласилась сначала передать ее Германии, откуда она впоследствии отправится в Россию. «Газпром» после этого попросил Siemens предоставить документы с разрешением на вывоз двигателя, но 20 июля в компании заявили, что так и не получили нужные бумаги. «Газпром» направил запрос повторно.
«Коммерсантъ» писал, что турбина прибудет в Россию примерно к 24 июля и будет готова к работе в начале августа.