Reuters узнал о застрявшей в Германии турбине для «Северного потока»

По данным агентства, газоперекачивающий агрегат канадская сторона отправила России еще 17 июля. Дальнейший путь турбины может занять от нескольких дней до нескольких недель, рассказал один из источников Reuters

Фото: Filip Singer / ТАСС

Турбина для «Северного потока», которую канадские власти после ремонта отправили в Россию через Германию, застряла в ФРГ, потому что Москва пока не дала формального разрешения на ее обратную транспортировку, пишет Reuters.

По данным источников агентства, пока непонятно, как долго турбину будут возвращать, — это может занять несколько дней или даже недель. Один из собеседников агентства рассказал, что компания Challenge Group отправила турбину в Кёльн 17 июля.

Производитель агрегата, германская компания Siemens, заявил, что заинтересован в скорейшем возвращении турбины в Россию, но контролировать процесс не может.

РБК направил запрос представителю «Газпрома».

В июне «Газпром» дважды сократил объемы поставок газа по «Северному потоку». В итоге с плановых ежесуточных 167 млн куб. м прокачка снизилась до 67 млн куб. м. Кроме того, с 13 по 21 июля газопровод находился на плановом ремонте. Поставки топлива возобновились в четверг, но лишь на уровне до технического обслуживания — 40% от планового. После этого в ФРГ сообщили, что объем поставок сократился до 30% от полной загрузки.

В «Газпроме» сокращение поставок объясняли трудностями с возвращением газотурбинных двигателей из Канады, где они находились на ремонте, из-за санкций. Берлин попросил Оттаву вернуть турбину, та согласилась сначала передать ее Германии, откуда она впоследствии отправится в Россию. «Газпром» после этого попросил Siemens предоставить документы с разрешением на вывоз двигателя, но 20 июля в компании заявили, что так и не получили нужные бумаги. «Газпром» направил запрос повторно.

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«Коммерсантъ» писал, что турбина прибудет в Россию примерно к 24 июля и будет готова к работе в начале августа.