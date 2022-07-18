Зеленский упрекнул премьера Канады за возвращение турбины «Газпрому»
Президент Украины Владимир Зеленский высказал премьер-министру Канады Джастину Трюдо недовольство о том, что его правительство решило вернуть турбину для российского газопровода «Северный поток». Об этом украинский лидер сообщил в видеообращении в Telegram.
«Отдельно отметил, что украинцы никогда не воспримут решение Канады относительно турбины для «Северного потока», которую решено передать Германии фактически в нарушение санкционного режима», — сказал Зеленский. При этом он поблагодарил Канаду за поддержку.
«Газпром» отправлял газоперекачивающие агрегаты для «Северного потока» на ремонт немецкой компании Siemens, которая проводила работы на заводе в канадском Монреале. В середине июня российская корпорация сообщила о задержке ремонта из-за запрета Канады возвращать турбину в Россию в рамках санкций в ответ на военную операцию России на Украине.
Компания сократила поставки по газопроводу со 167 млн до 100 млн куб. м в сутки. На следующий день «Газпром» вывел из эксплуатации еще один газотурбинный двигатель, а объем прокачки по трубопроводу сократился до 67 млн куб. м газа в сутки. 11 июля компания приостановила транзит по «Северному потоку» на десять дней из-за планового ремонта.
Siemens и немецкое правительство сочли, что причины сокращения поставок были политическими, а не техническими. Вице-канцлер Германии Роберт Хабек обвинил «Газпром» в том, что он начал проводить ремонтные работы на трубопроводе раньше срока, то есть до осени. Он выразил опасение, что Россия может перекрыть поставки газа, а президент Владимир Путин пытается оказать давление на рынок, поднять цены на газ в Европе с целью «разжечь социальные волнения и разрушить единство». Российский МИД и Кремль отрицали политическую подоплеку остановки транзита.
7 июля Берлин попросил Оттаву вернуть турбину с формулировкой о том, что санкции вредят экономике Евросоюза больше, чем России и президенту Владимиру Путину. Уже 10 июля, за день до приостановки газопровода на плановый ремонт, министр природных ресурсов Канады объявил о передаче турбины Siemens Германии.
Глава глава оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон назвал решение канадский властей плохим прецедентом. Он указал на то, что Канада поддалась давлению и сделала исключение из санкций. Министерство энергетики Украины сочло такой шаг канадской стороны «подстройкой под прихоти России» и увидели риск укрепления «чувства безнаказанности Москвы».
«Теперь можно не сомневаться, что Россия попытается не просто максимально ограничить, а полностью прекратить в самый острый момент поставки газа в Европу», — сказал Зеленский и добавил, что Канада сделала опасную уступку.