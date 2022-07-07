Вице-канцлер Германии попросил Канаду отдать турбину «Северного потока»
Министр экономики Германии Роберт Хабек призвал правительство Канады вернуть находящуюся там на ремонте турбину для «Северного потока». Отсутствием агрегатов для перекачки газа «Газпром» в июне объяснил снижение поставок.
«Я первым выступаю за дальнейшие жесткие санкции ЕС, но жесткие санкции должны вредить России и [ее президенту Владимиру] Путину больше, чем нашей экономике. Поэтому я прошу понять, что нам нужно лишить Путина этого предлога», — сказал Хабек в интервью Bloomberg.
Он предложил Оттаве отправить турбину в Германию, а не в Россию, если дело в «юридическом вопросе». «Я прошу об этом скрепя сердце», — добавил министр. По его словам, мощности «Северного потока» нужны Германии, чтобы заполнить хранилища газом к зиме: это важно не только для Берлина, но и для всего европейского рынка, подчеркнул Хабек.
14 июня «Газпром» предупредил о сокращении поставок газа из-за задержки компанией Siemens ремонта газоперекачивающих турбин. Из-за санкций производимое в Канаде оборудование не смогли вовремя вернуть в Россию. Суточный объем поставок был снижен до 100 млн куб. м при плановом объеме 167 куб. м. На следующий день компания вывела из эксплуатации еще один газотурбинный двигатель, и объем прокачки сократился до 75 млн куб. м газа в сутки.
В Канаде заявили, что обсуждают с Германией способы обеспечить поток газа. В Siemens и правительстве ФРГ предположили, что сокращение произошло по политическим причинам: по словам Хабека, ремонтные работы не должны были начаться до осени. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков же заявил, что Россия дорожит своим «реноме ответственного поставщика» и выполняет обязательства по поставкам в Германию.
В Германии действует второй уровень предупреждения режима ЧС по газу. Власти призвали жителей и бизнес сократить потребление и предупредили о веерных сбоях электроснабжения из-за нехватки газа. Глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер не исключил, что «напряженная, если не сказать очень напряженная», ситуация ухудшится.
1 июля оператор «Северного потока» заявил, что обе нитки газопровода 11–21 июля будут остановлены для плановой профилактики.