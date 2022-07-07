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Вице-канцлер Германии попросил Канаду отдать турбину «Северного потока»

Турбины не получается отправить России после ремонта из-за санкций, поэтому «Газпром» сократил прокачку по газопроводу. Министр экономики столкнувшейся с нехваткой газа Германии «скрепя сердце» обратился к Оттаве с просьбой
«Газпром» GAZP ₽198 +1,32% Купить
Роберт Хабек
Роберт Хабек (Фото: Michele Tantussi / Reuters)

Министр экономики Германии Роберт Хабек призвал правительство Канады вернуть находящуюся там на ремонте турбину для «Северного потока». Отсутствием агрегатов для перекачки газа «Газпром» в июне объяснил снижение поставок.

«Я первым выступаю за дальнейшие жесткие санкции ЕС, но жесткие санкции должны вредить России и [ее президенту Владимиру] Путину больше, чем нашей экономике. Поэтому я прошу понять, что нам нужно лишить Путина этого предлога», — сказал Хабек в интервью Bloomberg.

Он предложил Оттаве отправить турбину в Германию, а не в Россию, если дело в «юридическом вопросе». «Я прошу об этом скрепя сердце», — добавил министр. По его словам, мощности «Северного потока» нужны Германии, чтобы заполнить хранилища газом к зиме: это важно не только для Берлина, но и для всего европейского рынка, подчеркнул Хабек.

14 июня «Газпром» предупредил о сокращении поставок газа из-за задержки компанией Siemens ремонта газоперекачивающих турбин. Из-за санкций производимое в Канаде оборудование не смогли вовремя вернуть в Россию. Суточный объем поставок был снижен до 100 млн куб. м при плановом объеме 167 куб. м. На следующий день компания вывела из эксплуатации еще один газотурбинный двигатель, и объем прокачки сократился до 75 млн куб. м газа в сутки.

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Фото:Vittorio Zunino Celotto / Getty Images

В Канаде заявили, что обсуждают с Германией способы обеспечить поток газа. В Siemens и правительстве ФРГ предположили, что сокращение произошло по политическим причинам: по словам Хабека, ремонтные работы не должны были начаться до осени. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков же заявил, что Россия дорожит своим «реноме ответственного поставщика» и выполняет обязательства по поставкам в Германию.

В Германии действует второй уровень предупреждения режима ЧС по газу. Власти призвали жителей и бизнес сократить потребление и предупредили о веерных сбоях электроснабжения из-за нехватки газа. Глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер не исключил, что «напряженная, если не сказать очень напряженная», ситуация ухудшится.

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1 июля оператор «Северного потока» заявил, что обе нитки газопровода 11–21 июля будут остановлены для плановой профилактики.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Германия Канада Газпром Северный поток газ
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