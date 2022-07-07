Вице-канцлер Германии попросил Канаду отдать турбину «Северного потока»

Турбины не получается отправить России после ремонта из-за санкций, поэтому «Газпром» сократил прокачку по газопроводу. Министр экономики столкнувшейся с нехваткой газа Германии «скрепя сердце» обратился к Оттаве с просьбой

Роберт Хабек (Фото: Michele Tantussi / Reuters)

Министр экономики Германии Роберт Хабек призвал правительство Канады вернуть находящуюся там на ремонте турбину для «Северного потока». Отсутствием агрегатов для перекачки газа «Газпром» в июне объяснил снижение поставок.

«Я первым выступаю за дальнейшие жесткие санкции ЕС, но жесткие санкции должны вредить России и [ее президенту Владимиру] Путину больше, чем нашей экономике. Поэтому я прошу понять, что нам нужно лишить Путина этого предлога», — сказал Хабек в интервью Bloomberg.

Он предложил Оттаве отправить турбину в Германию, а не в Россию, если дело в «юридическом вопросе». «Я прошу об этом скрепя сердце», — добавил министр. По его словам, мощности «Северного потока» нужны Германии, чтобы заполнить хранилища газом к зиме: это важно не только для Берлина, но и для всего европейского рынка, подчеркнул Хабек.

14 июня «Газпром» предупредил о сокращении поставок газа из-за задержки компанией Siemens ремонта газоперекачивающих турбин. Из-за санкций производимое в Канаде оборудование не смогли вовремя вернуть в Россию. Суточный объем поставок был снижен до 100 млн куб. м при плановом объеме 167 куб. м. На следующий день компания вывела из эксплуатации еще один газотурбинный двигатель, и объем прокачки сократился до 75 млн куб. м газа в сутки.

В Канаде заявили, что обсуждают с Германией способы обеспечить поток газа. В Siemens и правительстве ФРГ предположили, что сокращение произошло по политическим причинам: по словам Хабека, ремонтные работы не должны были начаться до осени. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков же заявил, что Россия дорожит своим «реноме ответственного поставщика» и выполняет обязательства по поставкам в Германию.

В Германии действует второй уровень предупреждения режима ЧС по газу. Власти призвали жителей и бизнес сократить потребление и предупредили о веерных сбоях электроснабжения из-за нехватки газа. Глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер не исключил, что «напряженная, если не сказать очень напряженная», ситуация ухудшится.

Читайте на РБК Pro Pro Как на допросе не превратиться из свидетеля в подозреваемого Как на допросе не превратиться из свидетеля в подозреваемого Инструкции Pro «На дне». Какие российские активы способны на рост несмотря на санкции «На дне». Какие российские активы способны на рост несмотря на санкции Статьи Pro Китайские электрокары вытесняют лидеров автопрома. Как на этом заработать Китайские электрокары вытесняют лидеров автопрома. Как на этом заработать Статьи Pro Налоговые споры: на что обратить внимание прямо сейчас Налоговые споры: на что обратить внимание прямо сейчас Кейсы Pro Ваши споры с подростком оканчиваются скандалами. Что вы делаете не так Ваши споры с подростком оканчиваются скандалами. Что вы делаете не так Инструкции Pro Как компании выигрывали суды с сотрудниками благодаря КЭДО: три кейса Как компании выигрывали суды с сотрудниками благодаря КЭДО: три кейса Кейсы Pro Правда ли, что под кондиционером можно простыть Правда ли, что под кондиционером можно простыть Статьи Pro Россия превратилась в огромный киберполигон. Какие атаки проводят хакеры Россия превратилась в огромный киберполигон. Какие атаки проводят хакеры Статьи

1 июля оператор «Северного потока» заявил, что обе нитки газопровода 11–21 июля будут остановлены для плановой профилактики.