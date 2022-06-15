Власти Германии назвали политическим сокращение поставок газа из России

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Решение «Газпрома» сократить прокачку газа по «Северному потоку-1» было политически мотивированным, заявил министр экономики Германии Роберт Хабек, сообщает Bloomberg.

Накануне «Газпром» объявил, что снизит поставки в Германию по трубопроводу из-за задержки с ремонтом агрегатов для компрессорной станции в Выборге, которые должна обслужить компания Siemens, свернувшая бизнес в России. Закачка газа в трубопровод сократилась с 167 млн куб. м в сутки до 100 млн куб. м в сутки.

По словам Хабека, ремонтные работы на трубопроводе, которые окажут влияние на поставку, не должны проводиться Siemens Energy AG до осени и в любом случае не затронут 40% инфраструктуры газопровода. «В этом смысле у меня сложилось впечатление, что то, что произошло вчера, — это политическое решение, а не решение, которое можно оправдать с технической точки зрения», — пояснил министр.

Компания Siemens, объясняя задержку с ремонтом турбин для «Северного потока», сообщила, что агрегаты производятся в Канаде и один из них может быть отремонтирован только на предприятии Siemens Energy в Монреале. «В связи с введенными Канадой санкциями Siemens Energy в настоящее время не может поставлять заказчику отремонтированные газовые турбины», — заявил представитель Siemens Energy.

Министр экономики Германии в ответ на вопросы журналистов сообщил, что проконсультировался с Европейской комиссией и заверил Siemens, что ремонтные работы не подпадают под санкции, которые ЕС ввел в отношении России. По словам Хабека, правительство Германии сейчас также обсуждает с официальными лицами в Оттаве, подпадает ли под санкции ключевая турбина трубопровода, которую ремонтируют на предприятии в Канаде.

Компрессорная станция «Портовая», которая находится в Выборге, оснащена шестью газоперекачивающими агрегатами мощностью по 52 МВт и двумя агрегатами мощностью по 27 МВт. Как сообщили в «Газпроме», сейчас работают только три из них.

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