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Война санкций ,  
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Власти Германии назвали политическим сокращение поставок газа из России

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters
Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Решение «Газпрома» сократить прокачку газа по «Северному потоку-1» было политически мотивированным, заявил министр экономики Германии Роберт Хабек, сообщает Bloomberg.

Накануне «Газпром» объявил, что снизит поставки в Германию по трубопроводу из-за задержки с ремонтом агрегатов для компрессорной станции в Выборге, которые должна обслужить компания Siemens, свернувшая бизнес в России. Закачка газа в трубопровод сократилась с 167 млн куб. м в сутки до 100 млн куб. м в сутки.

По словам Хабека, ремонтные работы на трубопроводе, которые окажут влияние на поставку, не должны проводиться Siemens Energy AG до осени и в любом случае не затронут 40% инфраструктуры газопровода. «В этом смысле у меня сложилось впечатление, что то, что произошло вчера, — это политическое решение, а не решение, которое можно оправдать с технической точки зрения», — пояснил министр.

«Газпром» объявил о снижении прокачки по «Северному потоку» из-за Siemens
Бизнес
Трубопровод &laquo;Северный поток&raquo;

Компания Siemens, объясняя задержку с ремонтом турбин для «Северного потока», сообщила, что агрегаты производятся в Канаде и один из них может быть отремонтирован только на предприятии Siemens Energy в Монреале. «В связи с введенными Канадой санкциями Siemens Energy в настоящее время не может поставлять заказчику отремонтированные газовые турбины», — заявил представитель Siemens Energy.

Министр экономики Германии в ответ на вопросы журналистов сообщил, что проконсультировался с Европейской комиссией и заверил Siemens, что ремонтные работы не подпадают под санкции, которые ЕС ввел в отношении России. По словам Хабека, правительство Германии сейчас также обсуждает с официальными лицами в Оттаве, подпадает ли под санкции ключевая турбина трубопровода, которую ремонтируют на предприятии в Канаде.

Компрессорная станция «Портовая», которая находится в Выборге, оснащена шестью газоперекачивающими агрегатами мощностью по 52 МВт и двумя агрегатами мощностью по 27 МВт. Как сообщили в «Газпроме», сейчас работают только три из них.

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В начале июня Канада расширила санкции против России, распространив их на определенные услуги и отрасли, в том числе на транспортировку природного газа и услуги, связанные с ремонтом машин и оборудования.

Авторы
Теги
Наталья Демченко Наталья Демченко
Газпром газ Германия Siemens AG

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Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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