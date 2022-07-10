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Канада решила вернуть Германии турбину для «Северного потока»

Канада вернет турбину для «Северного потока» и расширит санкции против России
Канада передаст турбину Siemens для «Северного потока» Германии и введет новые санкции в отношении газового, нефтяного и химического секторов России
«Газпром» GAZP ₽198 +0,04% Купить
Фото: Hannibal Hanschke / Reuters
Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Оттава передаст Берлину турбину производства концерна Siemens для газопровода «Северный поток», задержанную в Канаде после ремонта из-за санкций в отношении России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на канадского министра природных ресурсов Джонатана Уилкинсона.

Вместе с тем власти страны объявили, что расширят ограничительные меры против российских нефтяного, газового и химического секторов, в том числе промышленного производства. «Новые санкции будут применяться к наземному и трубопроводному транспорту, производству металлов, транспортных средств, компьютеров, электронного, электрического и машинного оборудования», — говорится в заявлении главы МИД Канады Мелани Жоли.

Двигатель Siemens Energy ремонтируется на заводе в Монреале. Его возврат в Россию осложнили санкции, введенные Канадой из-за военной операции на Украине.

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Фото:picture alliance / Getty Images

Накануне источники Reuters сообщили, что Берлин получил от Оттавы «положительный сигнал» по турбине. По данным агентства, вначале агрегат планируют направить Германии, после чего передадут «Газпрому», что позволит Канаде не нарушать санкции. The Globe and Mail в свою очередь писала, что Оттава и Берлин ведут переговоры с Украиной, которая выступает против обхода санкций ради возврата турбины.

14 июня «Газпром» предупредил о сокращении поставок газа, сославшись на задержку ремонта газоперекачивающих турбин. Суточный объем поставок был снижен до 100 млн куб. м при плановом объеме 167 куб. м. На следующий день компания вывела из эксплуатации еще один газотурбинный двигатель, и объем прокачки сократился до 75 млн куб. м газа в сутки.

В Siemens и правительстве Германии назвали политическими, а не техническими причины сокращения поставок. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков же заявил, что Москва дорожит своим «реноме ответственного поставщика» и выполняет обязательства по поставкам в Германию.

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Министр экономики ФРГ Роберт Хабек призвал правительство Канады вернуть турбину и предложил Оттаве отправить ее в Германию, а не в Россию, если дело в «юридическом вопросе». Германии ввели второй уровень предупреждения режима ЧС по газу. Власти призвали жителей и бизнес сократить потребление и предупредили о веерных сбоях электроснабжения из-за нехватки газа.

С 11 по 21 июля обе нитки газопровода «Северный поток» будут временно остановлены. Компания-оператор Nord Stream AG объяснила это плановой профилактикой.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Канада Германия Siemens Северный поток санкции
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