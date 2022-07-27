Поток газа по «Северному потоку» сократился до 20% от проектной мощности

Ранее «Газпром» сообщил, что с 27 июля выведет из эксплуатации еще одну турбину на КС «Портовая» трубопровода «Северный поток». По данным немцкого оператора Gascade, поток газа сократился до 20% от проектной мощности

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Поток газа по «Северному потоку-1» сократился с 65 млн куб. м в сутки до 35 млн куб. м, или 20% от проектной мощности газопровода, сообщает немецкий газотранспортный оператор Gascade.

«По «Северному потоку-1» в соответствии с номинациями транспортировано 1,28 млн куб. м в час, или около 20% от максимальной пропускной способности «Северного потока», — сказано в сообщении.

«Газпром» ранее предупреждал, что с 27 июля выведет из эксплуатации еще один газотурбинный двигатель на компрессорной станции «Портовая» трубопровода «Северный поток», после чего объемы прокачиваемого газа снизятся до 20% от проектной мощности и составят около 33 млн куб. м в сутки (при плановых 167 млн).

Сокращение поставок газа через «Северный поток-1» началось в июне, после того как «Газпром» заявил о невозврате одной из турбин, использующихся на «Портовой», из ремонта. Агрегат производства компании Siemens Energy был отправлен на ее завод в Монреале. Однако из-за введенных против России санкций Канада не вернула турбину.

На этом фоне поставки газа сократились с плановых 167 млн куб. м в сутки до 100 млн, а затем, после вывода из эксплуатации еще одного агрегата, — до 67 млн куб. м.

Кроме этого, с 11 по 21 июля поставки газа по трубопроводу были прекращены вовсе, так как на всей системе проходили профилактические работы. Утром 21 июля оператор газопровода Nord Stream AG сообщил о восстановлении объемов поставок до уровня 11 июля (40% от проектной мощности).

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По итогу Канада согласилась вернуть турбину Германии, а та — переправить ее в Россию. Как писал Reuters, оборудование успешно прибыло в ФРГ, однако застряло и там, но уже из-за того, что Россия не дала формальное разрешение на его ввоз.

В Кремле опровергли эту информацию. «Это полная глупость, потому что компания Siemens прекрасно знает, где установлена эта турбина. То есть это просто абсурдное сообщение источников», — заявлял представитель президента Дмитрий Песков.

Siemens утверждала, что для отправки турбины в Россию не хватает таможенных документов, которые должен предоставить «Газпром».