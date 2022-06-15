«Газпром» объявил об остановке еще одной турбины на «Северном потоке»

Прокачка газа на компрессорной станции «Портовая» будет снижена еще на треть — до 67 млн куб. м газа в сутки

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

«Газпром» вывел из эксплуатации еще один газотурбинный двигатель немецкой компании Siemens на компрессорной станции (КС) «Портовая», сообщается в Telegram-канале российской компании.

«В связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта (в соответствии с предписанием Ростехнадзора и с учетом технического состояния двигателя) «Газпром» останавливает эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на КС «Портовая», — говорится в сообщении.

Суточная производительность станции с 16 июня составит до 67 млн куб. м газа в сутки.

Станция «Портовая», расположенная в Выборге, оснащена шестью газоперекачивающими агрегатами мощностью 52 МВт и двумя агрегатами мощностью 27 МВт. С нее в 2011 году был дан старт работе «Северного потока». По газопроводу, который идет через Балтийское море в немецкий Грайфсвальд, поставляется 55 млрд куб. м газа в год. Из России к станции подходит газопровод Грязовец — Выборг.



14 июня «Газпром» объявил о снижении поставок газа по «Северному потоку» до 100 млн куб. м в сутки при плановом объеме 167 млн куб. м в сутки. Ситуацию с прокачкой там связали «с несвоевременным возвратом компанией Siemens газоперекачивающих агрегатов из ремонта» на КС «Портовая».

Кроме того, была выявлена неисправность двигателей и получено предписание Ростехнадзора о приостановке работы. Сейчас на «Портовой» может быть использовано только три газоперекачивающих агрегата, уточнили в компании.

В Siemens в свою очередь пояснили, что газовые турбины для «Северного потока» производит Канада, они поставлены в 2009 году. Сейчас один двигатель находится на ремонте в Монреале. Возврат отремонтированных турбин невозможен из-за канадских санкций, сообщили в компании.