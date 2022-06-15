«Газпром» объявил об остановке еще одной турбины на «Северном потоке»
«Газпром» вывел из эксплуатации еще один газотурбинный двигатель немецкой компании Siemens на компрессорной станции (КС) «Портовая», сообщается в Telegram-канале российской компании.
«В связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта (в соответствии с предписанием Ростехнадзора и с учетом технического состояния двигателя) «Газпром» останавливает эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на КС «Портовая», — говорится в сообщении.
Суточная производительность станции с 16 июня составит до 67 млн куб. м газа в сутки.
14 июня «Газпром» объявил о снижении поставок газа по «Северному потоку» до 100 млн куб. м в сутки при плановом объеме 167 млн куб. м в сутки. Ситуацию с прокачкой там связали «с несвоевременным возвратом компанией Siemens газоперекачивающих агрегатов из ремонта» на КС «Портовая».
Кроме того, была выявлена неисправность двигателей и получено предписание Ростехнадзора о приостановке работы. Сейчас на «Портовой» может быть использовано только три газоперекачивающих агрегата, уточнили в компании.
В Siemens в свою очередь пояснили, что газовые турбины для «Северного потока» производит Канада, они поставлены в 2009 году. Сейчас один двигатель находится на ремонте в Монреале. Возврат отремонтированных турбин невозможен из-за канадских санкций, сообщили в компании.