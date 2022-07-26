Bloomberg узнал о планах Москвы «продолжить давление» на Европу по газу

По словам источников Bloomberg, Россия использует перебои в поставках, чтобы европейские страны «пересмотрели болезненные санкции». В Кремле неоднократно подчеркивали, что не используют газ в качестве политического инструмента

Фото: David Hecker / Getty Images

Россия, вероятно, будет поддерживать поставки газа в Евросоюз на минимальном уровне, усиливая на него давления из-за санкций, сообщили источники Bloomberg.

Как пишет агентство, официально российские власти назвали причинами сокращения прокачки газа в Европу то, что «Газпром» не получил турбину из ремонта в Канаде, а также необходимые для ввоза агрегата документы. Однако на самом деле Москва использует перебои в поставках, чтобы европейские страны «пересмотрели болезненные санкции» и позицию по поддержке Украины, говорят собеседники Bloomberg.

Они ожидают, что Кремль и «Газпром» «продолжат находить причины» для снижения поставок, не позволяя европейским потребителям нарастить объемы закупаемого газа, нужного для зимы.

В то же время один из источников агентства отметил, что технические проблемы, о которых заявила Москва, действительно есть. Однако «Газпром» все равно мог бы поставлять по «Северному потоку-1» бóльшие объемы газа, отложив плановое техническое обслуживание турбин, сказал он. Но это уже создало бы дополнительные риски для работы трубопровода, а учитывая жесткую позицию Европы касательно событий на Украине, Россия не видит причин идти на такой шаг, пояснил собеседник агентства.

РБК обратился за комментарием в «Газпром».

«Газпром» сократил поставки по «Северному потоку-1» в середине июня, объяснив решение тем, что не получил турбину Siemens из Канады. Страна ввела санкции против России, но позже после просьбы Берлина согласилась передать агрегат Москве. Однако затем, как сообщил «Газпром», возникли проблемы с документами по турбинам. По информации компании, полученные от Канады бумаги не снимают санкционные риски и только «вызывают дополнительные вопросы».

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Кроме того, накануне, 25 июля, «Газпром» остановил еще один газотурбинный двигатель Siemens, из-за чего суточный объем прокачки газа с 27 июля составит 33 млн куб. м (20% проектной мощности газопровода).

В Евросоюзе, Германии и Siemens считают, что Россия сократила поставки не по техническим, а по политическим причинам. В Кремле эти обвинения не раз опровергали. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, ситуацию «критически» осложняют санкции против России. «Не будь этих ограничений, <...> все ремонтные работы, и гарантийные, и ремонтные, и сервисные работы осуществлялись бы в обычном, рутинном, оперативном порядке, не приводя к таким ситуациям, которые мы видим сейчас», — отметил он.