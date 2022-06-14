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«Газпром» объявил о снижении прокачки по «Северному потоку» из-за Siemens

Поставки сократятся на 60%. «Газпром» заявил, что Siemens задержала возвращение из ремонта газоперекачивающих агрегатов, в результате пока могут использоваться только три из них. Компания сообщала, что всего их на станции восемь
«Газпром» GAZP ₽320,1 +3,53% Купить
Трубопровод &laquo;Северный поток&raquo;
Трубопровод «Северный поток» (Фото: Stefan Sauer / DPA / ТАСС)

«Газпром» снизит поставки газа через «Северный поток-1» из-за задержки с ремонтом агрегатов компанией Siemens, сообщила госкомпания.

«Поставки газа в газопровод «Северный поток» в настоящее время могут быть обеспечены в объеме до 100 млн куб. м в сутки (при плановом объеме 167 млн куб. м в сутки)», — заявили в компании.

В «Газпроме» пояснили, что сокращение поставок связано с ситуацией на компрессорной станции (КС) «Портовая». По данным оператора, немецкая компания Siemens несвоевременно вернула газоперекачивающие агрегаты из ремонта. Кроме того, проблемы связаны с выработкой межремонтного ресурса газоперекачивающих агрегатов и выявленными техническими неисправностями двигателей (получено предписание Ростехнадзора о временном запрете деятельности).

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Фото:Hannibal Hanschke / Reuters

«В настоящее время на КС «Портовая» может быть использовано только три газоперекачивающих агрегата», — отметили в компании.

РБК обратился за комментарием в Siemens.

Компрессорная станция «Портовая» находится в Выборге, она оснащена шестью газоперекачивающими агрегатами мощностью 52 МВт и двумя агрегатами мощностью 27 МВт.

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С «Портовой» в 2011 году был дан старт работе «Северного потока». По газопроводу, который идет через Балтийское море в немецкий Грайфсвальд, поставляется 55 млрд куб. м газа в год. Из России к станции подходит газопровод Грязовец — Выборг.

Siemens в марте объявила о прекращении поставок в Россию и приостановке работы над новыми бизнес-проектами в стране. Financial Times со ссылкой на источник, близкий к руководству компании, уточнила, что немецкая компания продолжит выполнять в России лишь «малый объем сервисных работ». В середине мая Siemens сообщила об уходе с российского рынка, тогда же она начала процедуры по прекращению своей деятельности и деловой активности.

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Фото:Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Федеральное сетевое агентство Германии ранее анонсировало плановую ежегодную инспекцию «Северного потока», она состоится 11 июля. Во время инспекции газ по трубопроводу не будет поставляться в течение двух недель.

Авторы
Теги
Компании
Юлия Выродова Юлия Выродова
При участии
Илья Калашников
Газпром Северный поток Siemens AG газопровод
ГАЗПРОМ

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Профессиональная аналитика
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КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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