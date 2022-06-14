«Газпром» объявил о снижении прокачки по «Северному потоку» из-за Siemens

Поставки сократятся на 60%. «Газпром» заявил, что Siemens задержала возвращение из ремонта газоперекачивающих агрегатов, в результате пока могут использоваться только три из них. Компания сообщала, что всего их на станции восемь

Трубопровод «Северный поток» (Фото: Stefan Sauer / DPA / ТАСС)

«Газпром» снизит поставки газа через «Северный поток-1» из-за задержки с ремонтом агрегатов компанией Siemens, сообщила госкомпания.

«Поставки газа в газопровод «Северный поток» в настоящее время могут быть обеспечены в объеме до 100 млн куб. м в сутки (при плановом объеме 167 млн куб. м в сутки)», — заявили в компании.

В «Газпроме» пояснили, что сокращение поставок связано с ситуацией на компрессорной станции (КС) «Портовая». По данным оператора, немецкая компания Siemens несвоевременно вернула газоперекачивающие агрегаты из ремонта. Кроме того, проблемы связаны с выработкой межремонтного ресурса газоперекачивающих агрегатов и выявленными техническими неисправностями двигателей (получено предписание Ростехнадзора о временном запрете деятельности).

«В настоящее время на КС «Портовая» может быть использовано только три газоперекачивающих агрегата», — отметили в компании.

РБК обратился за комментарием в Siemens.

Компрессорная станция «Портовая» находится в Выборге, она оснащена шестью газоперекачивающими агрегатами мощностью 52 МВт и двумя агрегатами мощностью 27 МВт.

Читайте на РБК Pro Pro География сотрудников все шире: чем поможет комьюнити и как его создать География сотрудников все шире: чем поможет комьюнити и как его создать Инструкции Pro Прорвемся: три залога успеха в стратегическом планировании Прорвемся: три залога успеха в стратегическом планировании Статьи Pro x The Economist Чем ужесточение политики Европейского центробанка грозит экономике Италии Чем ужесточение политики Европейского центробанка грозит экономике Италии Статьи Pro Завтра уже может не работать: 3 шага к осмысленному импортозамещению ПО Завтра уже может не работать: 3 шага к осмысленному импортозамещению ПО Инструкции Pro Почему импортозамещение может привести Россию в топ самых облачных стран Почему импортозамещение может привести Россию в топ самых облачных стран Прогнозы Pro Клетчатка: почему она важна и в каких продуктах ее можно найти Клетчатка: почему она важна и в каких продуктах ее можно найти Статьи Pro Три полезных упражнения, которые помогут победить стеснительность Три полезных упражнения, которые помогут победить стеснительность Инструкции Pro Стоит ли перенимать странные ЗОЖ-привычки Кремниевой долины Стоит ли перенимать странные ЗОЖ-привычки Кремниевой долины Статьи

С «Портовой» в 2011 году был дан старт работе «Северного потока». По газопроводу, который идет через Балтийское море в немецкий Грайфсвальд, поставляется 55 млрд куб. м газа в год. Из России к станции подходит газопровод Грязовец — Выборг.

Siemens в марте объявила о прекращении поставок в Россию и приостановке работы над новыми бизнес-проектами в стране. Financial Times со ссылкой на источник, близкий к руководству компании, уточнила, что немецкая компания продолжит выполнять в России лишь «малый объем сервисных работ». В середине мая Siemens сообщила об уходе с российского рынка, тогда же она начала процедуры по прекращению своей деятельности и деловой активности.

Федеральное сетевое агентство Германии ранее анонсировало плановую ежегодную инспекцию «Северного потока», она состоится 11 июля. Во время инспекции газ по трубопроводу не будет поставляться в течение двух недель.