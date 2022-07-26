Песков анонсировал заявление «Газпрома» по «Северному потоку-1»
«Газпром» сделает заявление, где объяснит все детали ситуации с газоперекачивающими турбинами для газопровода «Северный поток», заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Мы обязательно попросим наших коллег в «Газпроме» с технологической точки зрения дать объяснение. <...> турбина после капремонта еще не пришла, не установлена, она в пути. Будем надеяться, что это произойдет скорее раньше, чем позже, но есть определенные неполадки с другой турбиной. «Газпром» работает над этой ситуацией», — сказал Песков (цитата по «РИА Новости»).
По словам пресс-секретаря президента, ситуацию «критически» осложняют санкции против России. «Не будь этих ограничений, все осуществлялось бы, все ремонтные работы, и гарантийные, и ремонтные, и сервисные работы осуществлялись бы в обычном, рутинном, оперативном порядке, не приводя к таким ситуациям, которые мы видим сейчас», — отметил Песков.
В середине июня «Газпром» сократил объем прокачки по «Северному потоку» до 67 млн куб. м газа в сутки из-за того, что одна находившаяся в ремонте в Канаде турбина немецкой компании Siemens из-за санкций не могла быть возвращена в Россию, и еще одну пришлось остановить также для ремонта. После этого европейские потребители сообщили, что стали получать меньше газа. Siemens и власти Германии увидели в сокращении поставок российского газа политические причины, а не технические.
В дальнейшем Канада и Германия договорились, что Оттава вернет турбину. Однако в «Газпроме» и Siemens указывали, что для осуществления этого обеим сторонам не достает некоторых документов.
В конце июля компания остановила еще один газотурбинный двигатель Siemens, из-за чего суточный объем прокачки газа с 27 июля составит 33 млн куб. м (20% проектной мощности газопровода).
В Европе на фоне снижения поставок российского газа и риска их полной остановки разработали план по снижению потребления газа: странам — членам EC было предложено снизить потребление на 15% до конца года. Несмотря на первоначальное несогласие некоторых стран с этим предложением, 26 июля члены ЕС достигли договоренности по этому вопросу.