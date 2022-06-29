Siemens отвергла данные России о причинах сокращения поставок газа в ФРГ
Значительное сокращение поставок российского газа в Германию произошло по политическим причинам, а не из-за невозвращения турбины для газопровода «Северный поток» с ремонта, как утверждает российская сторона. Об этом заявил исполнительный директор Siemens Energy Джо Кезер в интервью Süddeutsche Zeitung.
«Очень удобно втягивать [в конфликт] компанию, которая хорошо известна в России, — сказал Кезер. — Даже если бы это было так, это никогда не оправдало бы такого сильного сокращения потока газа».
Глава Siemens Energy отметил, что немецкий канцлер Олаф Шольц объективно и уравновешенно реагирует на кризис, пытаясь смягчить эскалацию. Он указал: «В наши дни это подарок. Уже достаточно людей взволнованы».
РБК направил запрос представителю «Газпрома».
Речь идет о сокращении поставок российского газа в Германию, о котором в «Газпроме» уведомили немецкую сторону 14 июня. Подача газа упала с плановых 167 млн до 100 млн куб. м в сутки, на следующий день был выведен из эксплуатации еще один газотурбинный двигатель, что сократило объем прокачки до 67 млн куб. м газа в сутки.
Российская компания объяснила происходящее задержкой ремонта агрегатов Siemens (она в мае решила покинуть российский рынок), они находятся на ремонте в канадском Монреале, их затруднительно оттуда вывезти из-за санкций. В Кремле настаивали на аналогичной версии причины сложившейся ситуации, заверяя, что Россия остается ответственным поставщиком.
Немецкий вице-канцлер Роберт Хабек однако счел, что причиной сокращения поставок стали политические причины, а не технические. Он рассказал, что ремонтные работы на трубопроводе, которые окажут влияние на объем поставок газа, не должны проводиться Siemens Energy до осени и в любом случае не затронут 40% инфраструктуры газопровода. Он анонсировал дополнительные меры по экономии газа в Германии, назвав отношения с Россией по вопросу поставок «армрестлингом».
Власти Германии при этом допустили, что Россия может полностью перекрыть поставки газа, такое мнение выразил Хабек в конце июня. «В действительности [президент России Владимир] Путин постепенно сокращает количество газа», — сказал он. Хабек считает, что Путин намерен оказать давление на рынок и повысить стоимость газа в Европе для «разжигания социальных волнений и разрушения единства».
Об опасениях немецких чиновников в планах Москвы перекрыть поставки газа также писала The Financial Times, указывая, что «Северный поток» будет закрыт примерно на две недели с середины июля для ежегодных технических работ. Член немецкой бизнес-конфедерации BDI Карстен Ролле в беседе с газетой пояснил, что в предыдущие годы «Газпром» восполнял дефицит газа из-за техобслуживания газопровода, отправляя в Германию больше газа через Украину или по газопроводу «Ямал — Европа» через Польшу.
Один из неназванных собеседников FT среди немецких чиновников сообщил об опасениях, что восполнения дефицита не произойдет в этом году. «Они уже сократили потоки через «Северный поток-1» на 60% и не компенсировали это увеличением потоков по другим трубопроводам», — пояснил он.