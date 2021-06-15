«Мир» на 42%

Эксперты «Сколково» оценили популярность российской платежной системы

«Мир» обогнал Visa и Mastercard по охвату населения, показало исследование «Сколково». Национальная карта стала основной для 42% респондентов. Однако тратят они меньше, чем пользователи иностранных платежных систем

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Карта национальной платежной системы «Мир» оказалась основной для 42% держателей банковских карт в России. К такому выводу пришли аналитики центра исследований финансовых технологий и цифровой экономики «Сколково-РЭШ». Они провели опрос (результаты есть у РБК) 1,6 тыс. россиян старше 18 лет в первом квартале 2021 года.

Респонденты отвечали на вопросы: «Есть ли у вас банковская карта?», «Какой картой вы чаще всего платите в магазинах?», «Какой платежной системы данная карта?». Для 54% россиян основной картой являются карты международных платежных систем («Сколково» не раскрыло, сколько конкретно приходится на Visa и Mastercard). Еще 4% респондентов затруднились ответить.

«На волне тренда на цифровой суверенитет ПС «Мир» охватила наибольшую долю населения (42%). При этом «Мир» продолжает сохранять лидерство в основном среди бюджетных работников и людей, получающих социальные выплаты / с низкими доходами», — говорится в исследовании. Всего держателями банковских карт являются 87% взрослого населения России. Наибольший процент владельцев карт «Мир» в качестве основной — у пожилого населения (67%).

По данным НСПК, в настоящее время более чем у половины россиян есть хотя бы одна карта «Мир», сказал РБК представитель платежной системы: «Мы видим, что «Мир» прочно вошел в жизнь людей, картой пользуются для совершения повседневных покупок в различных магазинах, оплаты проезда на транспорте («Мир» предлагал акцию по скидкам на проезд в московском метро. — РБК) и т.п., где обычно невысокий средний чек». Он добавил, что держатели любых карт по-разному определяют для себя понятие «основной карты».

Кто пользуется картами «Мир»

Авторы исследования обращают внимание на то, что показатель популярности карт «Мир» у населения не транслируется напрямую в долю по объему транзакций и выпуска карт. По итогам 2020 года доля карт «Мир» в общем объеме внутрироссийских операций с картами составила 24%, в выпуске новых карт — 30,6%, сообщал Банк России (.pdf). Остальную часть рынка в основном делят между собой международные платежные системы — Visa и Mastercard.

«Держатели [карт] «Мир» менее активно используют платежную карту и тратят меньше. Помимо этого у части россиян выпущено несколько карт, где «Мир» — одна из них, что также объясняет разницу в объемах эмиссии. На активность держателей у международных платежных систем также влияет их профиль: доход, занятость и возраст», — утверждают авторы исследования.

Из 42% россиян, для которых карта «Мир» является основной, 84% выпустили ее для получения социальных выплат, 40% — для получения зарплаты, 34% — в личных целях. Среди тех, кто оценивает свое материальное положение как высокое, большинство владеют картами международных платежных систем — 67%. Среди групп со средней и низкой оценками материального положения «Мир» занимает 39 и 57% соответственно.

В число людей с высоким материальным достатком включались те, кто может себе позволить купить холодильник, телевизор, мебель, но не автомобиль. Людям со средним уровнем доходов денег хватает на продукты и одежду, но покупка холодильника, телевизора и мебели является проблемой. Тем, кто оценил свое материальное положение как низкое, денег хватает только на продукты либо не хватает вообще ни на что.

Популярность за счет скидок и социальных выплат

Авторы исследования называют несколько факторов, которые повлияли на проникновение карт «Мир»:

перевод всех социальных выплат и зарплат бюджетных работников на «Мир»;

программа лояльности и возможность получения выгодных кешбэков — например, кампания по возврату 20% от путешествий по России;

возможность подключения «Мир» к мобильным кошелькам и улучшение клиентского опыта;

санкции в отношении Крыма и Севастополя, где «Мир» — единственная платежная система для всех платежных карт, открытых в региональных банках.

Популярность карты «Мир» связана с тем, что она нужна для получения социальных выплат и зарплат бюджетников, говорит руководитель группы по оказанию услуг компаниям финансового сектора «Делойт» в СНГ Максим Налютин: «Данная категория клиентов традиционно является консервативной и довольно часто использует карту для снятия наличных вместо проведения электронных платежей, а также характеризуется невысоким уровнем дохода. Комбинация этих факторов и приводит к тому, что при высокой популярности данных карт общий объем транзакций по ним все еще не опережает другие платежные системы».

Как отмечает Налютин, многие клиенты, имеющие карту «Мир» в качестве основной, дополнительно выпускают карты международных систем, так как это позволяет снизить риски при потенциальном сбое одной из систем. Если у человека уже есть «Мир», а ему нужна вторая и последующие карты, то, скорее всего, он откроет Visa или Mastercard, так как у них больше возможностей, соглашается председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов.