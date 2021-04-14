Visa и Mastercard ответили на слова о возможности отключения в России

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Visa и Mastercard продолжают свою работу в России в обычном режиме. Об этом заявили РБК в компаниях, комментируя заявление Кремля о том, что санкционная политика Запада может привести к невозможности для россиян пользоваться международными платежными системами.

«Мы ведем бизнес в России более 20 лет, и сейчас россияне пользуются более 100 млн карт Mastercard, выпущенных российскими банками. Компания является социально значимой платежной системой, и все операции по российским картам надежно обрабатываются в ЦБ», — отметил глава Mastercard в России Алексей Малиновский.

В Visa напомнили, что компания работает в России более 30 лет, вносит свой вклад в цифровизацию российской экономики и привносит на российский рынок современные платежные технологии и решения.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил, что эскалация санкционной политики в отношении Москвы может привести к отключению страны от систем Visa и Mastercard. Он выразил уверенность в том, что российская платежная система «Мир» уже достаточно «окрепла» на этот случай.