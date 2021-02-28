В Apple Pay появятся карты «Мир»
Национальная платежная система «Мир» 27 апреля предоставит банкам возможность добавлять карты «Мир» в сервис безналичной оплаты смартфоном Apple Pay. Об этом говорится в бюллетене, который платежная система разослала кредитным организациям. РБК ознакомился с документом, информацию подтвердили два источника на платежном рынке.
«ПС «Мир» продолжает развивать платформу мобильных платежей. <...> Эмитенты (банки, выпускающие карты. — РБК) смогут предоставить держателям возможность токенизировать карты ПС «Мир» на устройствах Apple для совершения токенизированных операций с использованием сервиса Apple Pay», — говорится в документе. Каждый банк — участник ПС «Мир» сам будет устанавливать для своих клиентов срок, когда они смогут привязать карты «Мир» к кошельку Apple.
«Мы работаем над внедрением Apple Pay для наших клиентов. Больше подробностей сообщим позже», — сказал РБК представитель Национальной системы платежных карт (оператор «Мира»), добавив, что карты «Мир» можно подключить к мобильным платежным сервисам Mir Pay и Samsung Pay. РБК направил запросы в Apple и крупнейшие банки.
- Газпромбанк планирует реализовать функционал Apple Pay по картам «Мир» к дате запуска технологии, сообщил его представитель.
- «Документ Национальной системы платежных карт не содержит жестких требований по датам подключения карт «Мир» к сервису Apple Pay. Каждый банк совместно с системой выбирает для себя комфортные сроки запуска. В ПСБ работы по подключению к сервису согласованы и идут по намеченному плану», — заявил представитель Промсвязьбанка.
- В ВТБ отметили, что сейчас доля трат с использованием приложений Pay достигает 60–70% в общем объеме транзакций, а сам банк «готов будет предоставлять новый сервис клиентам, как только платежная система обеспечит такую техническую возможность».