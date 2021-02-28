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В Apple Pay появятся карты «Мир»

Банки с конца апреля смогут привязывать карты «Мир», на которые получают зарплаты бюджетники, к мобильному кошельку Apple. Пока их можно подключить только к смартфонам с Android через Samsung Pay и Mir Pay
Apple AAPL $121,88 +0,66% Купить
Фото: Frank May / Global Look Press
Фото: Frank May / Global Look Press

Национальная платежная система «Мир» 27 апреля предоставит банкам возможность добавлять карты «Мир» в сервис безналичной оплаты смартфоном Apple Pay. Об этом говорится в бюллетене, который платежная система разослала кредитным организациям. РБК ознакомился с документом, информацию подтвердили два источника на платежном рынке.

«ПС «Мир» продолжает развивать платформу мобильных платежей. <...> Эмитенты (банки, выпускающие карты. — РБК) смогут предоставить держателям возможность токенизировать карты ПС «Мир» на устройствах Apple для совершения токенизированных операций с использованием сервиса Apple Pay», — говорится в документе. Каждый банк — участник ПС «Мир» сам будет устанавливать для своих клиентов срок, когда они смогут привязать карты «Мир» к кошельку Apple.

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Фото:Антон Белицкий / Global Look Press

«Мы работаем над внедрением Apple Pay для наших клиентов. Больше подробностей сообщим позже», — сказал РБК представитель Национальной системы платежных карт (оператор «Мира»), добавив, что карты «Мир» можно подключить к мобильным платежным сервисам Mir Pay и Samsung Pay. РБК направил запросы в Apple и крупнейшие банки.

  • Газпромбанк планирует реализовать функционал Apple Pay по картам «Мир» к дате запуска технологии, сообщил его представитель.
  • «Документ Национальной системы платежных карт не содержит жестких требований по датам подключения карт «Мир» к сервису Apple Pay. Каждый банк совместно с системой выбирает для себя комфортные сроки запуска. В ПСБ работы по подключению к сервису согласованы и идут по намеченному плану», — заявил представитель Промсвязьбанка.
  • В ВТБ отметили, что сейчас доля трат с использованием приложений Pay достигает 60–70% в общем объеме транзакций, а сам банк «готов будет предоставлять новый сервис клиентам, как только платежная система обеспечит такую техническую возможность».

По мнению главы правления Национального платежного совета Алмы Обаевой, отсутствие возможности добавлять карты «Мир» в Apple Pay делало эту платежную систему неконкурентоспособной по сравнению с международными системами Visa и Mastercard. «Apple Pay может повысить число активных пользователей карты «Мир», которые перестанут переводить средства на другие карты, а также привлечет новых пользователей — владельцев iPhone, для которых наличие поддержки Apple Pay являлось критически важным. Однако на взрывной рост числа держателей карты «Мир» рассчитывать не стоит», — считает она.

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Apple Pay был запущен в России в 2016 году, но все это время карты «Мир» нельзя было добавлять в этот сервис. Их можно привязывать к мобильному кошельку Samsung Pay и в кошелек собственной разработки национальной системы Mir Pay (доступен на Android в смартфонах, произведенных для российского рынка). Еще один сервис оплаты через смартфон Google Pay пока недоступен держателям национальных карт.

Сбербанк сообщил о запуске системы платежных сервисов SberPay
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Фото:Кирилл Каллиников / РИА Новости

Платежные сервисы позволяют привязывать банковские карты к смартфонам и оплачивать покупки бесконтактным способом: для этого нужно приложить устройство к POS-терминалу. В интернете оплата через сервис не требует ввода платежных данных карты. При привязке карты к мобильным кошелькам ее номер не хранится на устройстве, на серверах производителя смартфонов или в базе магазина. Операция производится с помощью передачи уникального токена — комбинации цифр, которая формируется для каждой подключенной к платежному сервису карты, что повышает безопасность транзакций.

Россия в 2020 году вышла на второе место в мире по количеству пользователей Apple Pay, ее опережают только США, писали «Ведомости». Международная консалтинговая компания Boston Consulting Group (BCG) в конце 2019 года назвала Россию мировым лидером по числу защищенных токенизированных транзакций.

Российские банки тоже начали запускать свои платежные сервисы. Например, Сбербанк внедрил кошелек SberPay для смартфонов на базе Android летом 2020 года. О планах запустить собственный кошелек также объявил Тинькофф Банк. Сервис бесконтактной оплаты готовится запустить и «Яндекс».

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Фото:Justin Sullivan / Getty Images

Как появился «Мир»

Национальная система платежных карт (НСПК) была создана в 2014 году для обслуживания банковских платежей в России, после того как Visa и Mastercard перестали принимать карты банков, попавших под западные санкции из-за присоединения Крыма. Первые карты были выпущены в конце 2015 года: по закону именно на них должны перечислять выплаты из бюджета, поэтому большинство пользователей национальных карт — работники бюджетной сферы, пенсионеры, студенты и т.д.

По данным НСПК на 1 января 2020 года, с начала эмиссии россиянам было выдано около 95 млн карт. Всего российскими банками по итогам третьего квартала 2020 года выпущено 293,1 млн банковских карт. В 2020 году количественная доля карт «Мир» составила 30,6% рынка, а по объемам транзакций — 24%, сообщил Banki.ru коммерческий директор НСПК Дмитрий Бувин. Остальную долю в основном делят между собой Visa и Mastercard. Кроме России, карты «Мир» принимаются еще в десяти странах, в основном это государства СНГ, а также Турция и Вьетнам.

Автор
Евгения Чернышова
НСПК Мир карты банки
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