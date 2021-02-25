Рублем по протесту

В России ужесточено регулирующее проведение публичных акций законодательство

В России ужесточаются наказания за неповиновение представителям власти на митингах и вводятся штрафы за нарушение порядка их организации. Политологи уверены, что его основная цель — остановить несанкционированный протест

Фото: Андрей Любимов / РБК

В среду, 24 февраля, президент России Владимир Путин подписал два закона — об увеличении штрафов за неповиновение представителями правоохранительных органов на массовых акциях, нарушение порядка их проведения и о введении штрафов за распространение информации об иностранных агентах и созданных ими материалах без указания на их статус.

Автором инициативы об ужесточении наказаний за нарушения на массовых акциях был депутат от «Единой России» Дмитрий Вяткин. Законопроект об ужесточении регулирования публикаций об иноагентах был внесен в Госдуму 23 ноября, его авторами выступили депутаты-единороссы Василий Пискарев, Андрей Альшевских, Андрей Исаев, Ирина Белых, Адальби Шхагошев, а также Дмитрий Савельев (ЛДПР) и Алексей Чепа («Справедливая Россия»), члены Совета Федерации Андрей Климов и Олег Мельниченко.

Рост штрафов за сопротивление полиции на митингах

Закон, вносящий изменения в Кодекс об административных правонарушениях, опубликован на официальном портале правовой информации. «Речь идет об изменениях, вносимых в статьи 3.5, 19.3 и 20.2 Кодекса об административных правонарушениях РФ, — пояснил адвокат, руководитель уголовной практики BMS Law Firm, Александр Иноядов. — Они ужесточают административные санкции за неповиновение сотрудникам правоохранительных органов, а также нарушения при организации и проведении публичных мероприятий».

Максимальная санкция за неповиновение остается прежней — 15 суток ареста. Однако штраф увеличивается с текущих 500–1000 руб. до 2–4 тыс. руб., возможно назначение обязательных работ на срок от 40 до 120 часов. Повторное невыполнение требований полицейских, сотрудников ФСБ или госохраны во время массового мероприятия будет наказываться штрафом от 10 тыс. до 20 тыс. руб., максимальная санкция прежняя — 30 суток ареста.

Воспрепятствование выполнению служебных обязанностей работников органов правопорядка повлечет штраф для граждан в размере от 10 тыс. до 20 тыс. руб., административный арест на срок до 30 суток либо обязательные работы (от 100 до 200 часов). Для должностных лиц штраф составит от 20 тыс. до 40 тыс., для юрлиц — от 70 тыс. до 200 тыс. руб.

«Из нового тут — существенный рост размера штрафов, а также назначение исправительных работ, — комментирует поправки управляющий партнер адвокатского бюро «Бишенов и партнеры» Алим Бишенов. — Продолжительность ареста до 30 суток остается прежней».

Ужесточение правил деятельности иноагентов

За перечисление денег на проведение массовой акции лицом, которое не имеет на это права (например, иноагентом), вводится штраф в размере от 10 тыс. до 15 тыс. руб. (от 15 тыс. до 30 тыс. для должностных лиц, от 50 тыс. до 100 тыс. руб. для юридических лиц).

На тот случай, если иностранный агент постарался сохранить свой статус в тайне, законом предусмотрено увеличение штрафов за распространение материалов с их упоминанием без маркировки. Если указание на статус иноагента в материале СМИ будет отсутствовать, то может быть наложен штраф от 2 тыс. до 2,5 тыс. руб. для граждан, от 4 тыс. до 5 тыс. руб. для должностных лиц и от 40 тыс. до 50 тыс. руб. для юридических лиц.

Отдельный штраф вводится за распространение материалов без маркировки самими иноагентами. В эту категорию будет попадать и направление обращений в другие организации (в том числе образовательные) и государственные органы без указания на статус иноагента. За это предусмотрен штраф в размере 50–100 тыс. руб. для физических лиц и 100–300 тыс. руб. для должностных лиц.

Более того, штрафовать будут и участников НКО-иноагентов, если они будут публиковать материалы «при осуществлении политической деятельности» без маркировки. Штраф за это — 5 тыс. руб.

С чем связаны ужесточения

Опрошенные РБК эксперты уверены, что основная цель новых мер — остановить желающих выйти на несанкционированные митинги.

«Внесенные изменения существенны, так как для тех, кто выходит на митинги, такие деньги являются серьезными, — говорит юрист Вадим Ткаченко, СЕО консалтинговой группы vvCube, — особенно это касается повторных правонарушений». По его оценке, ужесточение административных норм станет раздражающим фактором для тех, кто так или иначе не согласен с ситуацией на местах или в стране в целом, а для лиц, которые критикуют власть, станет дополнительным подтверждением тезиса о «полицейском государстве».

Получить штраф в 1 тыс. или в 4 тыс. руб. для большинства потенциальной протестной аудитории — это существенный удар по личному бюджету, будь то работающий студент или молодые люди, зависимые от родителей, считает адвокат Алим Бишенов. Он согласен с тем, что основная цель изменений в КоАП — создание преград для митингующей молодежи.

В результате вместо административных штрафов будут чаще назначать обязательные работы, считает адвокат Александр Иноядов. Он уверен, что подобные меры приводят к дополнительной репрессивной нагрузке на общество.