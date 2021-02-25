Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образования
...
Скрыть баннеры
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 73,91 73,16 EUR Нал. 89,91 89,11 USD Бирж. 73,54 +0,00 EUR Бирж. 89,48 +0,03 USD ЦБ. 73,75 -0,23 EUR ЦБ. 89,67 +0,01 EUR/USD 1,22 +0,00 BTC/USD Бирж. 50415,00 +727,00 IMOEX 3417,46 +0,94% RTSI 1463,95 +1,25% Brent 67,41 +0,39% DJIA 31961,86 +1,35% Nasdaq 13597,97 +0,99%
Рублем по протесту
Лента новостей
Пятьдесят идей для подарков на праздники 10:31, РБК и Крокус Сити Молл Акции GameStop неожиданно взлетели на 190% 10:29, Инвестиции Взяли академ: как маркетологи выручили ₽73 млн, покончив с продвижением 10:27, PRO Риелторы назвали минимальную стоимость апартаментов в Москве 10:23, Недвижимость В Чите после смерти опознали скрывавшегося 16 лет дезертира-срочника 10:21, Общество Как финансовому директору не оказаться крайним 10:20, PRO В Гидрометцентре допустили морозы до минус 15 градусов в марте в Москве 10:18, Общество Чистая прибыль ВТБ в год пандемии оказалась на четырехлетнем минимуме 10:16, Финансы Держатель вывел пролежавшие 11 лет и подорожавшие в 622 тыс. раз биткоины 10:14, Крипто Роскачество оценило безопасность приложения Clubhouse 10:10, Общество Россиянин Худобин во втором матче НХЛ подряд отразил более 40 бросков 09:53, Спорт Россиянин Капризов установил рекорд в НХЛ 09:38, Спорт Ученые оценили эффективность препарата Pfizer при массовой вакцинации 09:37, Общество В Саратове подачу воды в дома 400 тыс. человек ограничили из-за аварии 09:26, Общество Си Цзиньпин заявил о победе над бедностью в Китае 09:16, Политика Защищайтесь, как Tinder: как собрать бодрый отдел кибербезопасности 09:02, PRO Суд обязал Трампа раскрыть финансовую отчетность прокуратуре Нью-Йорка 09:00, Политика Основные проблемы бизнеса, последствия COVID у детей. Главное за ночь 08:56, Общество Россиянин Василевский провел первый «сухой» матч в сезоне НХЛ 08:42, Спорт Пять скрытых процессов на кадровом рынке в 2021 году 08:39, PRO Власти Москвы предупредили о возможных 9-балльных пробках 08:27, Общество СМИ узнали о шансе бывшего куратора медиа возглавить «Космическую связь» 08:18, Технологии и медиа Прокуратура оштрафовала опубликовавшего фото Гитлера жителя Якутии 08:04, Общество Почему в Walmart решили не экономить на зарплатах 08:00, PRO В Роспотребнадзоре оценили возможность роста заболеваемости коронавирусом 07:42, Общество Мэрия Москвы разработала собственный защищенный мессенджер 07:00, Технологии и медиа Австрия предложит ЕС ввести «зеленые паспорта» для вакцинированных 06:53, Политика В Пентагоне назвали Россию «устойчивой угрозой» для США и Европы 06:41, Политика
Газета
Рублем по протесту
Газета № 018 (3307) (2502) Политика,
0

Рублем по протесту

В России ужесточено регулирующее проведение публичных акций законодательство
В России ужесточаются наказания за неповиновение представителям власти на митингах и вводятся штрафы за нарушение порядка их организации. Политологи уверены, что его основная цель — остановить несанкционированный протест
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В среду, 24 февраля, президент России Владимир Путин подписал два закона — об увеличении штрафов за неповиновение представителями правоохранительных органов на массовых акциях, нарушение порядка их проведения и о введении штрафов за распространение информации об иностранных агентах и созданных ими материалах без указания на их статус.

Автором инициативы об ужесточении наказаний за нарушения на массовых акциях был депутат от «Единой России» Дмитрий Вяткин. Законопроект об ужесточении регулирования публикаций об иноагентах был внесен в Госдуму 23 ноября, его авторами выступили депутаты-единороссы Василий Пискарев, Андрей Альшевских, Андрей Исаев, Ирина Белых, Адальби Шхагошев, а также Дмитрий Савельев (ЛДПР) и Алексей Чепа («Справедливая Россия»), члены Совета Федерации Андрей Климов и Олег Мельниченко.

Рост штрафов за сопротивление полиции на митингах

Закон, вносящий изменения в Кодекс об административных правонарушениях, опубликован на официальном портале правовой информации. «Речь идет об изменениях, вносимых в статьи 3.5, 19.3 и 20.2 Кодекса об административных правонарушениях РФ, — пояснил адвокат, руководитель уголовной практики BMS Law Firm, Александр Иноядов. — Они ужесточают административные санкции за неповиновение сотрудникам правоохранительных органов, а также нарушения при организации и проведении публичных мероприятий».

Максимальная санкция за неповиновение остается прежней — 15 суток ареста. Однако штраф увеличивается с текущих 500–1000 руб. до 2–4 тыс. руб., возможно назначение обязательных работ на срок от 40 до 120 часов. Повторное невыполнение требований полицейских, сотрудников ФСБ или госохраны во время массового мероприятия будет наказываться штрафом от 10 тыс. до 20 тыс. руб., максимальная санкция прежняя — 30 суток ареста.

Воспрепятствование выполнению служебных обязанностей работников органов правопорядка повлечет штраф для граждан в размере от 10 тыс. до 20 тыс. руб., административный арест на срок до 30 суток либо обязательные работы (от 100 до 200 часов). Для должностных лиц штраф составит от 20 тыс. до 40 тыс., для юрлиц — от 70 тыс. до 200 тыс. руб.

«Из нового тут — существенный рост размера штрафов, а также назначение исправительных работ, — комментирует поправки управляющий партнер адвокатского бюро «Бишенов и партнеры» Алим Бишенов. — Продолжительность ареста до 30 суток остается прежней».

Политика
В Думе предложили расширить ответственность за раскрытие данных силовиков Фото: duma.gov.ru

Ужесточение правил деятельности иноагентов

За перечисление денег на проведение массовой акции лицом, которое не имеет на это права (например, иноагентом), вводится штраф в размере от 10 тыс. до 15 тыс. руб. (от 15 тыс. до 30 тыс. для должностных лиц, от 50 тыс. до 100 тыс. руб. для юридических лиц).

На тот случай, если иностранный агент постарался сохранить свой статус в тайне, законом предусмотрено увеличение штрафов за распространение материалов с их упоминанием без маркировки. Если указание на статус иноагента в материале СМИ будет отсутствовать, то может быть наложен штраф от 2 тыс. до 2,5 тыс. руб. для граждан, от 4 тыс. до 5 тыс. руб. для должностных лиц и от 40 тыс. до 50 тыс. руб. для юридических лиц.

Отдельный штраф вводится за распространение материалов без маркировки самими иноагентами. В эту категорию будет попадать и направление обращений в другие организации (в том числе образовательные) и государственные органы без указания на статус иноагента. За это предусмотрен штраф в размере 50–100 тыс. руб. для физических лиц и 100–300 тыс. руб. для должностных лиц.

Более того, штрафовать будут и участников НКО-иноагентов, если они будут публиковать материалы «при осуществлении политической деятельности» без маркировки. Штраф за это — 5 тыс. руб.

Политика
«Радио Свобода» оштрафовали на ₽11 млн за отсутствие маркировки иноагента Вывеска на здании штаб-квартиры международной радиовещательной организации &laquo;Радио Свободная Европа/Радио Свобода&raquo; в Праге

С чем связаны ужесточения

Опрошенные РБК эксперты уверены, что основная цель новых мер — остановить желающих выйти на несанкционированные митинги.

«Внесенные изменения существенны, так как для тех, кто выходит на митинги, такие деньги являются серьезными, — говорит юрист Вадим Ткаченко, СЕО консалтинговой группы vvCube, — особенно это касается повторных правонарушений». По его оценке, ужесточение административных норм станет раздражающим фактором для тех, кто так или иначе не согласен с ситуацией на местах или в стране в целом, а для лиц, которые критикуют власть, станет дополнительным подтверждением тезиса о «полицейском государстве».

Получить штраф в 1 тыс. или в 4 тыс. руб. для большинства потенциальной протестной аудитории — это существенный удар по личному бюджету, будь то работающий студент или молодые люди, зависимые от родителей, считает адвокат Алим Бишенов. Он согласен с тем, что основная цель изменений в КоАП — создание преград для митингующей молодежи.

В результате вместо административных штрафов будут чаще назначать обязательные работы, считает адвокат Александр Иноядов. Он уверен, что подобные меры приводят к дополнительной репрессивной нагрузке на общество.

Политика
Уголовные дела после акций в поддержку Навального. Главное Фото: Андрей Любимов / РБК

Авторы: Дмитрий Серков, Георгий Тадтаев.
Теги: ужесточение наказания , штраф , митинги , иностранные агенты
Материалы по теме
Госдума увеличила штрафы за нарушения при предвыборной агитации Общество
Совет Федерации одобрил закон о повышении штрафов для митингующих Общество
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter