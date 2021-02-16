В Думе предложили расширить ответственность за раскрытие данных силовиков

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Депутаты Госдумы внесли в нижнюю палату законопроект, устанавливающий ответственность за распространение личных сведений о силовиках, которые стали известны их носителю в связи с его служебной деятельностью. Документ содержится в электронной базе данных Госдумы.

Законопроект составили депутаты от «Единой России» Василий Пискарев, Эрнест Валеев, Анатолий Выборный, Николай Петрунин и Виктор Кидяев.

Они предложили внести изменения в ч. 1 ст. 320 УК (разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении должностного лица правоохранительного или контролирующего органа). Сейчас это действие уголовно наказуемо, если совершено в целях воспрепятствования служебной деятельности работника силовых структур. В новой редакции предлагается наказывать в случае обнародования сведений человека, которому они были доверены или стали известны в связи со служебной деятельностью.

В пояснительной записке авторы утверждают, что текущая редакция этой части статьи «является устаревшей и не отвечает современным реалиям». Они поясняют, что сейчас расширяется практика несанкционированного опубликования сведений о частной жизни силовиков, и целями таких действий часто является не воспрепятствование их деятельности, а «иные устремления (корысть, месть, пиар и т.п.)».