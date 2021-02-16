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Политика ,  
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В Думе предложили расширить ответственность за раскрытие данных силовиков

Фото: duma.gov.ru
Фото: duma.gov.ru

Депутаты Госдумы внесли в нижнюю палату законопроект, устанавливающий ответственность за распространение личных сведений о силовиках, которые стали известны их носителю в связи с его служебной деятельностью. Документ содержится в электронной базе данных Госдумы.

Законопроект составили депутаты от «Единой России» Василий Пискарев, Эрнест Валеев, Анатолий Выборный, Николай Петрунин и Виктор Кидяев.

Они предложили внести изменения в ч. 1 ст. 320 УК (разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении должностного лица правоохранительного или контролирующего органа). Сейчас это действие уголовно наказуемо, если совершено в целях воспрепятствования служебной деятельности работника силовых структур. В новой редакции предлагается наказывать в случае обнародования сведений человека, которому они были доверены или стали известны в связи со служебной деятельностью.

В пояснительной записке авторы утверждают, что текущая редакция этой части статьи «является устаревшей и не отвечает современным реалиям». Они поясняют, что сейчас расширяется практика несанкционированного опубликования сведений о частной жизни силовиков, и целями таких действий часто является не воспрепятствование их деятельности, а «иные устремления (корысть, месть, пиар и т.п.)».

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Фото:Андрей Любимов / РБК

В законопроекте также предлагается расширить перечень наказаний за нарушение этой нормы. Сейчас нарушение наказывается штрафом в размере до 200 тыс. руб. или в размере зарплаты осужденного за период до 18 месяцев, либо арестом на срок до четырех месяцев. В проекте предлагается дополнить положение обязательными работами на срок до 480 часов либо ограничением свободы на срок до двух лет.

В проекте предлагается также расширить перечень уголовно наказуемых способов получения налоговой, банковской и коммерческой тайны и дополнить его обманом, шантажом и принуждением (ст. 183 УК).

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Правительство уже поддержало законопроект.

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