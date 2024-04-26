Министра нацбезопасности Израиля госпитализировали после ДТП

Министр нацбезопасности Израиля попал в ДТП, когда возвращался из города Рамла: его машина перевернулась после столкновения с другим автомобилем. Очевидцы говорят, что министр ехал на красный свет

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир был госпитализирован в состоянии средней тяжести после того, как его машина попала в ДТП и перевернулась, передает Ynet.

Бен-Гвир попал в аварию, возвращаясь с места происшествия в городе Рамла в центральной части страны, где ранее ножевые ранения получила 18-летняя девушка. Один из очевидцев сообщил Ynet, что авария произошла в результате того, что автомобиль министра проехал на красный свет, после чего в него врезалась другая машина.

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Канцелярия министра уточнила, что после ДТП он находится в сознании, однако ему требуется медицинская помощь, в связи с чем он пока находится в больнице. По данным полиции, всего в больницу были доставлены три человека с легкими травмами.

Бен Гвир уже попадал в августе 2023-го в еще одну аварию, тогда его автомобиль проехал на красный свет по дороге на интервью. В результате инцидента никто не пострадал. Как уточняет The Times of Israel, министру разрешается ездить на красный свет только в крайних обстоятельствах, например, во время инцидентов, связанных с обеспечением его безопасности. По данным еврейских СМИ, Бен Гвир регулярно приказывает своему водителю нарушать правила дорожного движения.