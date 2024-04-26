Китай призвал к международному расследованию взрыва «Северных потоков»

Фото: The Swedish Coast Guard / XinHua / Global Look Press

Китай предлагает провести международное расследование взрывов на двух нитках газопровода «Северный поток» под эгидой Организации Объединенных Наций, заявил зампостпреда КНР при ООН Гэн Шуан на заседании Совета Безопасности. Трансляцию совещания в YouTube ведет пресс-служба ООН.

«Призываем оперативно запустить международное расследование под руководством ООН, чтобы установить истину и сделать так, чтобы ее услышали. Мы призываем страны активно взаимодействовать и сотрудничать с Россией в этом расследовании», — заявил Гэн.

Дипломат подчеркнул, что международное сообщество и Совбез ООН должны избегать двойных стандартов в этом деле. По итогам предыдущих расследований взрывов была получена лишь скудная информация, отметил Гэн.

Взрывы на «Северном потоке» и «Северном потоке-2» произошли в конце сентября 2022 года. Компания-оператор Nord Stream AG сообщила о беспрецедентных разрушениях подводных трубопроводов. Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело о совершении акта международного терроризма. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии и инициировали собственные расследования. Данные этих разбирательств Москва не получила, в феврале 2024 года Стокгольм и Копенгаген закрыли расследования. В Кремле эту ситуацию назвали «близкой к абсурдной».

Россия неоднократно призывала найти виновных в диверсии, а также инициировала заседания Совбеза ООН по этой теме.

В частности, российский постпред при ООН Василий Небензя в феврале 2024 года заявил, что Западу не удастся «спустить на тормозах» вопрос о взрыве «Северных потоков». И пообещал, что этот вопрос останется на повестке дня Совбеза.

В апреле Генпрокуратура России направила запросы о расследовании диверсии США, Германии, Франции и Кипру. Ранее изучить причастность западных стран к терактам на территории России, а также на «Северных потоках» призвали депутаты Госдумы. Генпрокуратура намерена выяснить причастность граждан и структур четырех западных стран к организации и финансированию диверсии на газопроводе.