 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Подрыв «Северных потоков» ,  
0 

Китай призвал к международному расследованию взрыва «Северных потоков»

Китай призвал к международному расследованию диверсии на «Северных потоках»
Сюжет
Подрыв «Северных потоков»
Фото: The Swedish Coast Guard / XinHua / Global Look Press
Фото: The Swedish Coast Guard / XinHua / Global Look Press

Китай предлагает провести международное расследование взрывов на двух нитках газопровода «Северный поток» под эгидой Организации Объединенных Наций, заявил зампостпреда КНР при ООН Гэн Шуан на заседании Совета Безопасности. Трансляцию совещания в YouTube ведет пресс-служба ООН.

«Призываем оперативно запустить международное расследование под руководством ООН, чтобы установить истину и сделать так, чтобы ее услышали. Мы призываем страны активно взаимодействовать и сотрудничать с Россией в этом расследовании», — заявил Гэн.

Дипломат подчеркнул, что международное сообщество и Совбез ООН должны избегать двойных стандартов в этом деле. По итогам предыдущих расследований взрывов была получена лишь скудная информация, отметил Гэн.

Небензя пообещал не позволить ООН забыть о «Северных потоках»
Политика

Взрывы на «Северном потоке» и «Северном потоке-2» произошли в конце сентября 2022 года. Компания-оператор Nord Stream AG сообщила о беспрецедентных разрушениях подводных трубопроводов. Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело о совершении акта международного терроризма. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии и инициировали собственные расследования. Данные этих разбирательств Москва не получила, в феврале 2024 года Стокгольм и Копенгаген закрыли расследования. В Кремле эту ситуацию назвали «близкой к абсурдной».

Россия неоднократно призывала найти виновных в диверсии, а также инициировала заседания Совбеза ООН по этой теме.

В частности, российский постпред при ООН Василий Небензя в феврале 2024 года заявил, что Западу не удастся «спустить на тормозах» вопрос о взрыве «Северных потоков». И пообещал, что этот вопрос останется на повестке дня Совбеза.

В апреле Генпрокуратура России направила запросы о расследовании диверсии США, Германии, Франции и Кипру. Ранее изучить причастность западных стран к терактам на территории России, а также на «Северных потоках» призвали депутаты Госдумы. Генпрокуратура намерена выяснить причастность граждан и структур четырех западных стран к организации и финансированию диверсии на газопроводе.

Кредит наличными от 

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Ставки по кредиту ниже

Узнать подробнее

от 30 тыс. до 40 млн ₽

Узнать подробнее

Оставьте заявку онлайн

Узнать подробнее

Оформить прямо сейчас

Узнать подробнее
Теги
Китай Северный поток Россия диверсия
Материалы по теме
Небензя пообещал не позволить ООН забыть о «Северных потоках»
Политика
Песков адресовал МИДу вопрос о связи США и диверсии на «Северных потоках»
Политика
Россия в ООН призвала судить виновных в подрыве «Северных потоков»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 апреля
EUR ЦБ: 98,72 (+0,01) Инвестиции, 16:31 Курс доллара на 27 апреля
USD ЦБ: 92,01 (-0,12) Инвестиции, 16:31
В США заявили о вере в способность Украины победить Россию Политика, 20:35
Законопроект о майнинге в России доработали. Что он изменит Крипто, 20:26
В центре Москвы ограничат работу магазинов и кафе в связи с парадом 9 мая Бизнес, 20:21
Министра нацбезопасности Израиля госпитализировали после ДТП Политика, 20:07
Международная федерация баскетбола снова продлила отстранение России Спорт, 20:00
Китай призвал к международному расследованию взрыва «Северных потоков» Политика, 19:54
Акции «Ленты» подорожали на 14% на фоне позитивной отчетности Инвестиции, 19:53
Говорим красиво и убедительно
Видеоуроки В. Вишневского и 40 других курсов в Уроках Легенд
Подробнее
В Китае обвинили USADA и NYT в дезинформации по делу о допинге у пловцов Спорт, 19:49
Посла России вызвали в МИД Британии из-за дела о поджогах в Лондоне Политика, 19:38
Силовики уехали из музея «Гараж» Общество, 19:22
«Краснодар» продлил контракт с рекордсменом клуба Спорт, 19:09
Путин поддержал Беглова на выборах губернатора Петербурга Политика, 18:57
Россиянка проиграла 136-й ракетке мира на крупном турнире WTA в Мадриде Спорт, 18:54
Суд арестовал сотрудника ДПС по делу о взятке от убийц жителя Люблино Общество, 18:53