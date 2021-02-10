«Радио Свобода» оштрафовали на ₽11 млн за отсутствие маркировки иногента

Вывеска на здании штаб-квартиры международной радиовещательной организации «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» в Праге (Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости)

Мировой суд в Москве оштрафовал «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» на 11 млн руб. за отсутствие маркировки «иностранный агент». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение пресс-службы Роскомнадзора.

«Мировой суд рассмотрел 40 дел, по всем вынесены решения о назначении наказания в виде штрафа. Общая сумма штрафов составила 11 млн руб.», — говорится в сообщении.

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