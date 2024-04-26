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Международная федерация баскетбола снова продлила отстранение России

Международная федерация баскетбола продлила отстранение России до конца года
FIBA еще в марте 2022-го отстранила российские и белорусские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях. Центральный совет FIBA сейчас продлил отстранение как минимум до конца 2024 года
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Центральный совет Международной федерации баскетбола (FIBA) продлил отстранение российских и белорусских команд в соревнованиях под эгидой FIBA. Об этом сообщается на сайте организации.

«Центральный совет продлил текущий статус национальных федераций России и Белоруссии до следующего заседания в декабре 2024 года», — говорится в сообщении.

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Фото:Jeremy O'Donnell / Getty Images

В марте 2022 года FIBA отстранила российские и белорусские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой организации из-за ситуации на Украине. В 2023-м отстранение продлевалось.

В частности, сборная России не смогла сыграть в отборочном турнире на Олимпиаду-2024.

В Кремле отстранение российских спортсменов от международных соревнований считают дискриминацией. Там отмечали, что России предстоит пройти «большой путь», чтобы создать систему соревнований в другом формате «с теми странами, которые готовы и хотят с нами взаимодействовать».

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Иван Витченко Иван Витченко
Баскетбол сборная России по баскетболу Международная федерация баскетбола (FIBA)
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