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В Китае обвинили USADA и NYT в дезинформации по делу о допинге у пловцов

В Китае обвинили USADA и NYT в дезинформации по делу о допинге у 23 пловцов
Китайское антидопинговое агентство считает, что их коллеги в США и СМИ пытаются манипулировать общественным мнением, чтобы атаковать WADA и расшатать хорошо функционирующую глобальную антидопинговую систему
Фото: Maja Hitij / Getty Images
Фото: Maja Hitij / Getty Images

Китайское антидопинговое агентство (CHINADA) опубликовало на своем сайте заявление по поводу скандала с положительными тестами китайских пловцов перед Олимпиадой в Токио.

В CHINADA заявили, что возмущены ложными обвинениями. «Были ложные обвинения и вводящие в заблуждение клеветнические сообщения со стороны некоторых организаций и СМИ, включая Антидопинговое агентство США (USADA), газету New York Times и немецкую телекомпанию ARD, которые предпочли игнорировать твердую позицию Китая в борьбе с допингом в спорте и достижения китайской антидопинговой программы, поскольку предвзятость и недоверие глубоко укоренились в их сознании», — сказано в заявлении.

WADA наняло независимого юриста для оценки дела 23 китайских пловцов
Спорт
Фото:Tom Pennington / Getty Images

В CHINADA добавили, что эти организации и СМИ придерживаются неверных представлений, ошибочно оценивают ситуацию и публикуют неуместные отчеты и сообщения. «Опубликованная ими информация явно противоречит фактам. Они пытаются манипулировать общественным мнением, распространяя дезинформацию, чтобы атаковать WADA и CHINADA, а также расшатать хорошо функционирующую глобальную антидопинговую систему», — считают в организации.

Там отметили, что решительно осуждают несанкционированное раскрытие имен и другой частной информации спортсменов, включая некоторых несовершеннолетних. В CHINADA считают, что публикация такой информации является нарушением этики и морали, а также серьезным посягательством на законные права и интересы этих спортсменов. «CHINADA призывает WADA расследовать утечки частной информации и оставляет за собой право подать в суд в случае необходимости», — добавили в организации.

Там также добавили, что тот факт, что WADA пригласило независимого прокурора из Швейцарии для проверки дела китайских пловцов, является наглядной демонстрацией справедливости, открытости и прозрачности Всемирного антидопингового агентства.

Ранее газета New York Times сообщила, что в январе 2021 года сразу 23 китайских спортсмена сдали положительные пробы на триметазидин, но их допустили на Олимпиаду в Токио. В WADA заявили, что не смогли найти доказательств, чтобы опровергнуть доводы CHINADA о «бытовом загрязнении».

За триметазидин в январе CAS на четыре года отстранил российскую фигуристку Камилу Валиеву, которая также объясняла положительную пробу бытовым загрязнением.

22 апреля WADA провело специальную пресс-конференцию, где объяснило, что не смогло бы оспорить вердикт CHINADA в Спортивном арбитражном суде (CAS), однако его объяснения все равно оставили вопросы. В частности, гендиректор РУСАДА Вероника Логинова отметила, что WADA так и не дало ответа на основной вопрос о том, почему же китайцев не отстранили от соревнований на время расследования.

В USADA призывали правительства и спортивное движение пересмотреть деятельность WADA, чтобы гарантировать, что «сокрытие положительных проб накануне Олимпийских игр больше не повторится, и раз и навсегда убрать «лису» от «охраны курятника», сделав WADA по-настоящему независимым».

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
допинг Китай WADA плавание
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