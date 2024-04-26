В центре Москвы ограничат работу магазинов и кафе в связи с парадом 9 мая

Во время проведения парада в честь Дня Победы и его генеральной репетиции на Тверской и соседней улице закроют магазины, бары и кафе. В районах, где будет проходить военная техника, ограничат продажу алкоголя

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

В Москве во время репетиции и проведения парада в честь Дня Победы ограничат продажу алкоголя в центре и закроют магазины и заведения общепита на двух центральных улицах. Об этом рассказала РБК пресс-секретарь префектуры Центрального административного округа Москвы Елена Седина.

Ограничения будут действовать во время генеральной репетиции парада с 22:00 4 мая до 13:00 5 мая 2024 года, а также во время его проведения — с 22:00 8 мая до 14:00 9 мая 2024 года, сообщила Седина.

Торговая деятельность магазинов, летних веранд, кафе, предприятий общественного питания «в полном объеме» будет ограничена на двух улицах — Тверской и частично на 1-й Тверской-Ямской, — соответствующее поручение префектура Центрального административного округа Москвы дала Тверскому району.

Районам, задействованным в прохождении военной техники, необходимо будет полностью ограничить продажу алкогольной продукции, в том числе пива и слабоалкогольных напитков, а также безалкогольных напитков в стеклянной таре.

Ограничения вводятся на основании рекомендаций правоохранительных органов для пресечения несанкционированной торговли и соблюдения мер антитеррористической безопасности. Елена Седина подчеркнула, что меры «применяются ежегодно и носят стандартный характер».

По словам председателя координационного совета Федерации рестораторов и отельеров России Сергея Миронова, вводимые префектурой ограничения устанавливаются каждый год во время подготовки и проведения парада 9 мая. В выходные дни утром и вечером в заведениях на центральных улицах много гостей, но потери от временного закрытия несущественные, оценивает эксперт.

Ранее городской дептранс сообщал, что в связи с репетицией парада ко Дню Победы в центре Москвы 26 апреля, 2 и 5 мая временно ограничат движение транспорта.

В 2024 году исполнится 79 лет со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что в параде Победы на Красной площади примут участие свыше 9 тыс. человек, 75 единиц военной техники и авиация. Военная техника выехала в Москву еще 18 апреля. Генеральная репетиция парада в Москве пройдет 5 мая.