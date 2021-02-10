От тихой гавани к SPAC-курорту

Профильные ведомства начали обсуждение возможности нового типа IPO

Власти изучают новые механизмы, которые могут повысить инвестиционную активность в России. Среди них — вложения с использованием SPAC-компаний, набирающих популярность в США

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Власти задумались о создании механизма капиталовложений с помощью компаний, привлекающих инвестиции для будущих сделок по слиянию и поглощению (SPAC, Special Purpose Acquisition Company), популярных в США. Эта концепция может быть вписана в российское законодательство в четвертом квартале 2022 года, следует из проекта «Дорожной карты по формированию и развитию механизмов инвестиционного развития РФ» (есть у РБК, ее подлинность подтвердил чиновник финансово-экономического блока). Всего в документе десятки предложений по созданию новых механизмов инвестирования.

«Дорожная карта» обсуждалась на совещании у первого вице-премьера Андрея Белоусова, по итогам которого он поручил Минэкономразвития, Минфину и Банку России проработать вопрос о целесообразности реализации предлагаемых изменений. РБК направил запросы в Банк России и в аппарат Белоусова. Представитель Минэкономразвития подтвердил, что «совместно с бизнес-объединениями и заинтересованными ведомствами прорабатывается широкий спектр предложений по формированию и развитию механизмов инвестиционного развития России». Он добавил, что «как только будет сформирована официальная позиция по обсуждаемым вопросам», она будет представлена на рассмотрение Белоусову.

Как следует из документа, цель реализации в России концепции SPAC-компаний — расширение возможностей инвестирования в проекты с использованием биржевых инструментов. Предполагается, что такие SPAC-компании смогут привлекать средства, размещая акции или цифровые финансовые активы (токены) на бирже и с помощью краудинвестинга.

Инвестирование в SPAC-компании может работать по следующей схеме: на бирже будет заполняться книга заявок, а затем инвесторы будут покупать токены тех или иных проектов через краудинвестинговые платформы, следует из документа (детально механизм не прописан). Затем собранные средства будут инвестироваться в акции «перспективных компаний». Определять перспективность будет «оригинатор» — им выступает «как правило, успешный инвестор с деловой репутацией». Для подобного механизма предполагается создать правила, которые будут регулировать квалификацию инвесторов, максимальную стоимость одной акции SPAC-компании и срок ее деятельности.

SPAC-компании стали популярны в США в 2020 году, они привлекли на размещениях более $70 млрд, опередив традиционные IPO, оценивал Goldman Sachs. Интерес к таким размещениям проявляли и российские инвесторы. Так, владелец «Муз-ТВ» Иван Таврин вывел на NASDAQ SPAC-компанию Kismet Acquisition One Corp., которая затем создала совместный бизнес с российским разработчиком мобильных игр Nexters. Фактически SPAC — это компании-пустышки без активов и истории деятельности: инвесторы покупают их акции вслепую, но их вложения могут окупиться, если руководители SPAC договорятся о сделке с перспективной частной компанией. В США для таких компаний есть определенные ограничения: например, акции SPAC должны размещаться по фиксированной цене $10, она должна потратить не менее 80% собранных средств на один актив.

Кому нужны SPAC-компании

Говоря о новых инструментах инвестирования, нужно ответить на вопрос о том, кого считать целевой аудиторией с точки зрения привлечения денег, говорит управляющий директор по корпоративным и суверенным рейтингам «Эксперт РА» Павел Митрофанов. «Если речь идет о привлечении денег от институциональных инвесторов, то, наверное, ради них можно попробовать создать какие-то новые инструменты, но фундаментально их инвестиционный ресурс внутри страны поделен», — говорит он.

SPAC-компании могут оказаться не сильно востребованными. В России в принципе проводится не так много первичных размещений и на биржу выходят компании, которые долго размышляют над тем, чтобы стать публичными, и не торопятся, говорит аналитик Газпромбанка Илья Фролов. SPAC-компании, напротив, позволяют ускоренно выйти на рынок в удачный момент и не заниматься бумажной волокитой и документацией, добавляет он: «Как правило, российские компании готовы даже отложить IPO на несколько лет, чтобы дождаться благоприятной конъюнктуры, которая позволит им получить справедливую оценку». Кроме того, фокус SPAC-размещений — это технологические компании, говорит Фролов. «Российских технологических компаний не так много, и они, вероятнее, предпочтут воспользоваться традиционным IPO», — считает эксперт.

«Безусловно, с точки зрения формирования возможностей как таковых появление любых инструментов всегда лучше их отсутствия, — замечает Митрофанов. — Но для того, чтобы привлечь новые деньги, нужно привести иностранных инвесторов — для них, очевидно, сейчас важна не широта выбора инструментов, а оценка общестрановых рисков». Если же рассматривать в качестве инвестиционного ресурса розничных инвесторов, то это может противоречить планам по наведению порядка на финрынке и созданию цивилизованных правил игры для физических лиц, продолжает он.

«Технологические газели» и суперпрефы

В целом проект «дорожной карты» по развитию инвестиционных механизмов в России содержит семь разделов, затрагивающих разные сферы финансового рынка — от долгового капитала до венчурных инвестиций. Претворение в жизнь всех замыслов потребует изменения законов или нормативных актов Банка России. Предварительные сроки реализации идей — от четвертого квартала 2021 года до четвертого квартала 2023 года.

Среди новелл, предлагаемых на этот год, упоминается реализация возможности выпуска непубличной компанией специальных многоголосых привилегированных акций (так называемых суперпривилегированных акций). Подобные префы позволяют учредителям компании получать голоса непропорционально номинальной стоимости акций. В случае отчуждения такие суперпрефы будут конвертироваться в обыкновенные акции.

Авторы предлагают расширить и возможности по выпуску вечных облигаций. В документе описывается идея снизить требования к кредитному рейтингу для эмитентов бессрочных облигаций (до АА-, АА и АА+, сейчас такие бонды могут выпускать только компании с наивысшим рейтингом ААА). Возможность выпускать вечные бонды также предлагается предоставить компаниям, чьи ценные бумаги имеют первый уровень листинга на бирже (сейчас привязки к биржевым условиям нет). «Дорожная карта» предусматривает послабления и для инвесторов: в документе предлагается разрешить покупать вечные облигации квалифицированным инвесторам — физическим лицам.

Для развития венчурных инвестиций в проекте «дорожной карты» предлагается установить критерии по отнесению компаний к «инновационным» и «быстрорастущим» в рамках закона о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Это позволит компаниям претендовать на господдержку «c фокусом на доведении таких компаний до необходимых критериев». «Указанные критерии должны соответствовать принципу «технологических газелей» — рост выручки, рост клиентов, использование выручки в целях развития и роста компании и т.д.», — объясняют авторы документа.

К более долгосрочным идеям (2023 год) относится поэтапный запрет на голосование для квазиказначейских акций (акции компании, находящиеся на балансе подконтрольного общества). Впрочем, предложение подразумевает, что существующие на момент принятия потенциального закона квазиказначейские акции сохранят свое право голоса. К идеям с поздней реализацией относится и запуск биржевого и внебиржевого рынков квот на парниковые газы (углеродных кредитов) в формате спот-рынка и рынка поставочных и финансовых деривативов.