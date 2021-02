Владельцы «Муз ТВ» и Hero Wars создадут бизнес с оценкой $1,9 млрд

Слияние с компанией Ивана Таврина поможет одному из крупнейших разработчиков мобильных игр в Европе Nexters стать публичной компанией.

Принадлежащая владельцу «Муз ТВ» Ивану Таврину компания Kismet Acquisition One Corp., зарегистрированная на Каймановых островах, объявила о своей первой инвестиции. Компания создаст совместный бизнес с Nexters — разработчиком игры Hero Wars RPG, говорится в поступившем в РБК сообщении Kismet. В результате сделки Nexters станет публичной компанией. Ее основатели, Андрей Фадеев и Борис Герцовский, а также нынешние акционеры Игорь и Дмитрий Бухманы, создатели одного из крупнейших в мире разработчиков мобильных игр Playrix — передадут 92% своей доли в компании в создаваемую совместную структуру. Общая оценка совместного бизнеса, отмечается в сообщении, составит $1,9 млрд. При этом компания Таврина инвестирует в совместный бизнес 50 млн.

В сообщении отмечается, что Nexters входит в пятерку крупнейших в Европе независимых разработчиков игр. Флагманский продукт компании, игра Hero Wars, в 2020 году была загружена 36 млн раз на iOS и Android. В 2020 году компания заработала $318 млн.

В августе 2020 года компания Kismet Acquisition One Corp. провела первичное размещение акций на бирже NASDAQ и привлекла $250 млн — инвесторам предложили 25 млн акций по $10 за штуку. По данным на 29 февраля 2021 года, на момент закрытия торгов акции компании торговались по $10,47 за штуку. С учетом 6,75 млн акций, оставшихся у Ивана Таврина, капитализация компании составила $332,4 млн. На NASDAQ торгуются расписки, равные одной акции и половине одного варранта (ценной бумаги, которая дает право выкупить акции по определенной цене, владелец такой бумаги компании Kismet Acquisition One может продать их за $11,5 за акцию).

Kismet Acquisition One подала заявку на проведение IPO в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) в конце июля 2020 года. В проспекте эмиссии указано, что компания, скорее всего, будет инвестировать привлеченные средства в инфраструктуру для телекома, интернет и технологии, потребительские товары и услуги. На приобретение активов у компании есть два года, в противном случае она будет обязана выкупить акции, размещенные в рамках IPO.

В январе 2021 года также принадлежащие Ивану Таврину компании Kismet Acquisition Two Corp. и Kismet Acquisition Three Corp. подали в SEC предварительные проспекты эмиссий ценных бумаг, сроки которых не указываются. Условия проведения возможного IPO схожи с деталями публичного размещения акций первым SPAC Ивана Таврина. Kismet Acquisition Two Corp. предложит инвесторам 23 млн акций по $10 за штуку, а Kismet Acquisition Three Corp. — 28,8 млн акций по той же цене. В результате двух IPO Иван Таврин планирует привлечь на будущие сделки $450 млн ($200 и $250 млн соответственно без учета опционов на выкуп бумаг организаторами размещения и организационных расходов), сократив свою долю в обеих компаниях примерно до 21%.