Власти допустили использование маткапитала для инвестиций в ценные бумаги

Среди идей о возможном расширении использования маткапитала обсуждается предложение дать право вкладывать его в бумаги с минимальным риском и пенсионные резервы НПФ, выяснил РБК. В правительстве отправили предложение на доработку

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Одна из идей, обсуждавшаяся на совещании у первого вице-премьера Андрея Белоусова в начале февраля, — возможность размещать маткапитал в специальные банковские или брокерские продукты, такие как вклады в госбанках, облигации, обеспеченные госгарантиями, или облигации, выпущенные госкомпаниями или госбанками.

Расширение возможностей инвестирования средств маткапитала включено в проект «Дорожной карты по формированию и развитию механизмов инвестиционного развития РФ» (есть у РБК, подлинность подтвердил чиновник финансово-экономического блока). Оно рассматривается как один из способов «стимулировать инвестиции физическими лицами на рынке капитала с целью обеспечения проектов долгосрочным финансированием».

По итогам совещания у Белоусова Минэкономразвития, Минтруду, Минфину и Банку России было поручено дополнительно проработать инициативу об инвестировании маткапитала в финансовые инструменты, в том числе биржевые, или вовсе исключить ее из проекта «дорожной карты». Копия протокола совещания, датированного 3 февраля 2021 года, есть у РБК, обсуждение проекта «дорожной карты» на совещании у Белоусова подтвердили источник, близкий к его участникам, а также собеседник, близкий к правительству.

Предложение предполагает, что «обналичить» тело материнского капитала — то есть, например, вложить в облигации и вскоре вывести деньги, продав эти бумаги, — будет нельзя. Семья сможет только получать на руки процентный доход от вклада или облигации.

Вероятность реализации