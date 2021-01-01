ЦБ определился с ограничениями для неопытных инвесторов

Также законопроект предусматривает, что Банк России сможет ограничивать заключение договоров банками или профучастниками на покупку финансовых инструментов даже квалифицированными инвесторами, если клиенту предоставили неполную или недостоверную информацию о продукте и возможных рисках, а также в том случае, если сделка требует специальных знаний и опыта работы на финансовом рынке. Кроме того, ограничения могут затронуть договоры, по которым инвестор получит выплату или процент ниже двух третей действующей в это время ключевой ставки ЦБ.

Тестирования неопытных инвесторов Банк России предлагает начать с 1 октября 2021 года, а не с момента вступления в силу закона, который разделяет их на квалифицированных и неквалифицированных (1 апреля 2022 года). Закон был принят летом этого года. Неопытные инвесторы должны будут сдавать тест для покупки сложных инструментов, в случае провала которого они не смогут потратить на них больше 100 тыс. руб.

По данным Банка России, доля продаж банками сложных инвестиционных инструментов клиентам, приходится на клиентов, которым не хватает знаний и опыта для работы с такими инструментами, превышает 60%.

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