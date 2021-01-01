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Финансы ,  
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ЦБ определился с ограничениями для неопытных инвесторов

Регулятор подготовил законопроект, определяющий доступные неопытным инвесторам инструменты. Среди них — российские акции, включенные в котировальные списки биржи ценных бумаг, и гособлигации
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Банк России подготовил законопроект, предусматривающий ограничения для неопытных инвесторов до конца 2022 года. Документ есть у РБК, его подлинность подтвердил источник на финансовом рынке.

Согласно документу, предлагается разрешить неквалифицированным инвесторам покупать только:

  • Российские акции, включенные в котировальные списки биржи ценных бумаг, за исключением облигаций.
  • Иностранные акции, допущеные к публичному обращению в России и включенные по меньшей мере в один из зарубежных фондовых индексов из перечня ЦБ.
  • Российские гособлигации.
  • Облигации российских эмитентов (кроме структурных и облигаций, выплаты по которым, в том числе проценты, зависят от наступления или ненаступления определенных обстоятельств). Кредитный рейтинг эмитента должен быть не ниже установленного ЦБ.
  • Облигации иностранных эмитентов, если это бонды стран-членов ЕС, ЕАЭС, либо Великобритании и Северной Ирландии, либо компаний, учрежденных в указанных странах при условии, что между этим государством и Россией заключен договор об избежании двойного налогообложения
  • Ценные бумаги иностранных эмитентов, если они допущены к публичном обращению в России или входят в расчет хотя бы одного из иностранных фондовых индексов, перечень которых определен Банком России. У клиента должна быть информация о налоговой ставке и порядке уплаты налогов по этим бумагам.
  • Паи открытых, интервальных и биржевых инвестфондов, а также паи закрытых ПИФ, не ограниченных в обороте.

РБК направил запрос в пресс-службу Банка России и крупнейшим участникам рынка.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Также законопроект предусматривает, что Банк России сможет ограничивать заключение договоров банками или профучастниками на покупку финансовых инструментов даже квалифицированными инвесторами, если клиенту предоставили неполную или недостоверную информацию о продукте и возможных рисках, а также в том случае, если сделка требует специальных знаний и опыта работы на финансовом рынке. Кроме того, ограничения могут затронуть договоры, по которым инвестор получит выплату или процент ниже двух третей действующей в это время ключевой ставки ЦБ.

Тестирования неопытных инвесторов Банк России предлагает начать с 1 октября 2021 года, а не с момента вступления в силу закона, который разделяет их на квалифицированных и неквалифицированных (1 апреля 2022 года). Закон был принят летом этого года. Неопытные инвесторы должны будут сдавать тест для покупки сложных инструментов, в случае провала которого они не смогут потратить на них больше 100 тыс. руб.

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Сбербанк отказался от продажи сложных инвестпродуктов россиянам
Финансы
Фото:Алексей Зотов / ТАСС

По данным Банка России, доля продаж банками сложных инвестиционных инструментов клиентам, приходится на клиентов, которым не хватает знаний и опыта для работы с такими инструментами, превышает 60%.

Материал дополняется.

Авторы
Анастасия Батманова, Павел Казарновский
ЦБ инвесторы ограничения
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