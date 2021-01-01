ЦБ определился с ограничениями для неопытных инвесторов
Банк России подготовил законопроект, предусматривающий ограничения для неопытных инвесторов до конца 2022 года. Документ есть у РБК, его подлинность подтвердил источник на финансовом рынке.
Согласно документу, предлагается разрешить неквалифицированным инвесторам покупать только:
- Российские акции, включенные в котировальные списки биржи ценных бумаг, за исключением облигаций.
- Иностранные акции, допущеные к публичному обращению в России и включенные по меньшей мере в один из зарубежных фондовых индексов из перечня ЦБ.
- Российские гособлигации.
- Облигации российских эмитентов (кроме структурных и облигаций, выплаты по которым, в том числе проценты, зависят от наступления или ненаступления определенных обстоятельств). Кредитный рейтинг эмитента должен быть не ниже установленного ЦБ.
- Облигации иностранных эмитентов, если это бонды стран-членов ЕС, ЕАЭС, либо Великобритании и Северной Ирландии, либо компаний, учрежденных в указанных странах при условии, что между этим государством и Россией заключен договор об избежании двойного налогообложения
- Ценные бумаги иностранных эмитентов, если они допущены к публичном обращению в России или входят в расчет хотя бы одного из иностранных фондовых индексов, перечень которых определен Банком России. У клиента должна быть информация о налоговой ставке и порядке уплаты налогов по этим бумагам.
- Паи открытых, интервальных и биржевых инвестфондов, а также паи закрытых ПИФ, не ограниченных в обороте.
РБК направил запрос в пресс-службу Банка России и крупнейшим участникам рынка.