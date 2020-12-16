Смертность вернулась в 2010 год

Как пандемия сказалась на демографических показателях России

Уровень смертности в России по итогам января—октября 2020 года стал максимальным за десять лет, следует из расчетов РБК на основе данных Росстата. Рост не объясняется только прямыми потерями от COVID-19

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Уровень смертности в России за январь—октябрь 2020 года достиг максимального значения за последние десять лет, следует из соотношения количества умерших на 10 тыс. живущих за соответствующие периоды 2011–2020 годов (расчеты РБК произведены на основе данных Росстата).

К 2019 году смертность в России в результате мер по улучшению демографической ситуации опустилась до 102,9 человека на 10 тыс. населения (январь—октябрь). Это на 13,7% ниже, чем за тот же период 2010 года (119,3 умерших на 10 тыс. живущих), и на 8,7% меньше, чем в январе—октябре 2011 года (112,7). Однако в 2020 году на фоне пандемии COVID-19 показатель составил 113,2 (рост более чем на 10% к 2019 году) и стал максимальным за десять лет — с 2010 года, когда смертность в России выросла на фоне аномально жаркого лета.

В региональном разрезе смертность в расчете на 10 тыс. жителей за десять месяцев 2020 года увеличилась в 82 из 85 регионов страны по сравнению с 2019 годом. В 33 из 85 субъектов показатель, как и в целом по стране, оказался наивысшим за десятилетие.

Общее количество умерших в России, по данным Росстата, за январь—октябрь 2020 года достигло 1,661 млн человек, что на 9,7% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Последний раз до этого абсолютная смертность была выше в 2010 году (январь—октябрь) — 1,704 млн человек. На Крым и Севастополь, вошедшие в состав России в 2014 году, в текущем году приходится около 1,7% от общей смертности.

Вице-премьер Татьяна Голикова, говоря о росте смертности за десять месяцев на 9,7%, ранее отмечала, что без пандемии смертность в России существенно снижалась бы, а не повышалась. В конце года власти прогнозируют рост смертности, указывала Голикова. По ее словам, в числе факторов — традиционный рост смертности зимой.

Как оценить избыточную смертность на фоне эпидемии

Избыточная смертность призвана оценить дополнительную смертность, связанную с эффектами пандемии. В большинстве стран она превышает смертность от коронавируса.

Для оценки избыточной смертности в России РБК подсчитал общую смертность с апреля по октябрь 2020 года (период с начала пандемии, когда Росстат стал вести коронавирусную статистику) и сравнил ее со средним значением смертности за пять последних лет с апреля по октябрь. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) указывала в октябре 2020 года (.pdf), что среднюю смертность за пять предыдущих лет обычно берут в качестве рабочего показателя для оценки избыточной смертности.

За апрель—октябрь 2020 года в России, по данным госстатистики, умерли 1,2 млн человек, тогда как среднее значение смертности за аналогичный период предыдущих пяти лет составляло 1,06 млн человек. Исходя из этих данных, избыточная смертность во время пандемии 2020 года — 140,2 тыс. человек. Есть косвенные эффекты пандемии, которые могут уменьшать итоговый показатель избыточной смертности, — например, снижение дорожного трафика из-за карантинных мер приводит к сокращению смертности на дорогах: по данным МВД, число ДТП с пострадавшими в январе—сентябре 2020 года снизилось на 9,4%.

Коронавирусная инфекция за апрель—октябрь была выявлена у 78,6 тыс. умерших в стране, подсчитал Росстат. В том числе у 46,1 тыс. человек она послужила основной причиной смерти, у остальных — выявлена в качестве сопутствующей причины (как повлиявшей на летальный исход, так и не повлиявшей). На все зарегистрированные случаи с COVID-19 приходится 6,5% от общего количества умерших в стране, или 56% от числа смертей, которые можно считать избыточными.

Из расчетов следует, что смерти примерно 62 тыс. россиян за указанный период не объясняются официальной смертностью от коронавируса. Это может быть связано как с недоучетом смертей от COVID-19, так и с косвенными эффектами пандемии — в частности, возросшей нагрузкой на систему здравоохранения, недоступностью жизненно важной медпомощи и даже психологической реакцией россиян на распространение коронавируса, пояснили РБК демографы.

Правительство никогда не скрывало данных по смертности, подчеркивала ранее Татьяна Голикова. «Сегодня мы можем утверждать, что не только Российская Федерация, но и весь мир, столкнувшись с новой коронавирусной инфекцией, получил и получает добавленную смертность к тем показателям, которые традиционно фиксировались в той или иной стране», — добавила она.

Как мы считали РБК сравнивал ежемесячные показатели смертности по России в целом и в региональном разрезе с апреля по октябрь 2020 года (последние доступные данные Росстата) со средним значением смертности с апреля по октябрь в 2015–2019 годах. Выявленная положительная разница определена как избыточная смертность. В проведенных РБК расчетах содержится предпосылка, что ряд данных по смертности в апреле—октябре с 2015 по 2020 год «стационарный», то есть существует корректное среднее арифметическое, пояснил РБК замдиректора Международной лаборатории демографии и человеческого капитала РАНХиГС Сергей Шульгин. Метод пятилетнего среднего исходит из допущения, что численность населения и его возрастная структура не меняются со временем. Но такая оценка носит предварительный характер: по словам Шульгина, нужно учитывать и нелинейный тренд возрастной структуры смертности (то есть разные значения смертности в каждой возрастной группе населения). В частности, население России в целом «стареет»: медианный возраст (возраст жителя, выбранного таким образом, что ровно половина населения будет старше, а половина — младше) вырос с 38 лет в 2010 году до 39,6 в 2020 году, по данным ООН. Расчет избыточной смертности с учетом возрастной структуры может получиться как выше, так и ниже оценки РБК, отметил Шульгин, добавив, что детализированные данные по структуре смертности появятся в 2021 году.

Масштаб избыточной смертности

Общая смертность в России за последнее десятилетие постепенно снижалась: если в начале 2010-х в месяц умирали в среднем 155–160 тыс. человек, то в 2019 году — 140–150 тыс. человек.

Росстат с апреля 2020 года перестал публиковать ежемесячную статистику по числу умерших по основным классам причин смерти. Из-за этого пока невозможно проанализировать, смертность от каких заболеваний, кроме коронавируса, выросла на фоне пандемии.

Росстат действительно перестал публиковать детализированную статистику по смертности в ежемесячном режиме, подтвердила РБК пресс-служба статистического ведомства, заверив, что по итогам 2020 года эта информация будет раскрыта. «В соответствии с методологией и правилами учета данных о естественном движении населения Росстат фиксирует причины смерти на основе информации, получаемой из ЕГР ЗАГС, проверяя ее с помощью окончательных медицинских свидетельств. Однако в настоящее время сроки проведения исследований, необходимых для подготовки окончательных медицинских свидетельств, удлинились. В этом случае выдача окончательных медицинских свидетельств затягивается. Отсутствие подтверждающих документов не позволяет нам раскрывать точную информацию о количестве смертей по основным классам и причинам с прежней оперативностью», — заявил официальный представитель Росстата.

В Москве рост показателей смертности в апреле—сентябре 2020 года обусловлен влиянием COVID-19, явившегося в большинстве случаев основной причиной смерти, а в других — катализатором, который оказал существенное влияние на развитие иных заболеваний (ускорил и утяжелил их течение), что в совокупности и объясняет избыточную смертность, пояснили РБК в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы. По его данным, избыточная смертность в Москве за период с января по сентябрь составила 14,3 тыс. случаев, а COVID-19 в качестве основной и сопутствующей причины смерти за тот же период отмечен в 14,9 тыс. случаев, что обосновывает всю избыточную смертность за этот период времени. Для сравнения: по расчетам РБК, в столице в апреле—сентябре смерти с COVID-19, когда вирус стал как основной, так и сопутствующей причиной, покрывают 92% избыточной смертности.

Согласно расчетам РБК, по месяцам максимум избыточной смертности в России пришелся на октябрь (почти 47 тыс. случаев) и июль (27,8 тыс.). Больше всего умерших с диагностированным COVID-19, согласно официальной статистике, было в октябре и мае — 22,6 и 12,7 тыс. человек соответственно.

Действительно, существует зазор между общим приростом числа умерших (по сравнению со средним их числом за предыдущие годы) и той его частью, которая обусловлена COVID-19 во всех его проявлениях — как основной, так и сопутствующей причины смерти, констатировал директор Института демографии НИУ ВШЭ Анатолий Вишневский. «Это может быть следствием как недостаточно полной диагностики COVID-19, так и ростом смертности, обусловленным косвенным негативным воздействием пандемии на условия оказания медицинской помощи людям с другими заболеваниями и даже на психологическое состояние людей», — полагает он.

Идеальные данные, которые необходимо иметь для аналитической оценки избыточной смертности в 2020 году, — это вся структура смертности, детализированная по полу, возрасту и по типу населенных пунктов (город/село), данные о которой должны появиться в 2021 году, предупреждает Сергей Шульгин. Однако, по словам демографа, уже сейчас очевидно, что избыточная смертность в 2020 году будет выше числа умерших с COVID-19.

Массовое преобразование стационаров и медцентров в инфекционные больницы и ограничение оказания плановой медпомощи привели к резкому сокращению доступности медицинской помощи, по крайней мере в начале пандемии, отмечали авторы исследования «Общество и пандемия: уроки борьбы с COVID-19 в России» (.pdf). Росздравнадзор фиксировал рост жалоб, связанных с доступностью медпомощи. Но нельзя однозначно отнести все избыточные смерти, не имеющие выявленной связи с COVID-19, к потерям, вызванным ограничениями в доступности медицинской помощи. Еще одной причиной могло стать «низкое качество регистрации случаев коронавируса», отмечали авторы монографии, а при определенном уровне распространения вируса часть пациентов могут отказываться от обращения даже за жизненно важной помощью из-за опасений заражения COVID-19 в клинике.

Рост смертности в России из-за пандемии приведет к тому, что ожидаемая продолжительность жизни при рождении по итогам текущего года снизится (рост показателя является национальной целью, обозначенной в указе президента). «Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в России по итогам 2020 года сократится по сравнению с 2019 годом (в прошлом году она составила 73,3 года. — РБК), и возможно, что сразу на несколько лет», — констатировал Шульгин, напомнив, что до пандемии в текущем году прогнозировался рост ожидаемой продолжительности жизни.

Другие оценки избыточной смертности от COVID-19 Во многих странах мира избыточная смертность в период пандемии превысила зарегистрированную смертность от коронавируса, показывают расчеты The Economist и The New York Times. The Economist для оценки избыточной смертности использовал собственную статистическую модель, которая показывает, какой была бы смертность в 2020 году, если бы не пандемия COVID-19. По оценкам журнала, в США (первое место по количеству случаев заражения коронавирусом в мире) избыточная смертность составила на последнюю отчетную дату 310,6 тыс. человек, или 95 человек на 100 тыс. населения.

По Индии (второе место по количеству заражений) данные недоступны.

В Бразилии (третье место) — 149,1 тыс. человек, или 71 человек на 100 тыс. жителей.

В России (четвертое место) The Economist насчитал 131,5 тыс. избыточных смертей за период с 1 апреля по 30 сентября, или 90 человек на 100 тыс. населения. Американская газета The New York Times для межстранового сравнения подсчитала, на сколько в процентах фактическая смертность во время пандемии превысила норму. Под нормой понимается экстраполяция на 2020 год линейного тренда смертности за предыдущие несколько лет. Самые значительные превышения нормы зафиксированы в Перу (133%), Боливии (93%) и Эквадоре (88%). Но в некоторых странах избыточной смертности не наблюдается — в частности, в Чехии, Норвегии, Дании, Германии. Одна из причин этого: указанные страны быстро вводили строгие ограничения.

РБК направил запросы в Минздрав, федеральный и столичный оперативные штабы по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, а также в департаменты и министерства здравоохранения всех регионов, где высокая избыточная смертность не объясняется статистикой по COVID-19.