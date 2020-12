Смертность вернулась в 2010 год

Как пандемия сказалась на демографических показателях России

Уровень смертности в России по итогам января—октября 2020 года стал максимальным за десять лет, следует из расчетов РБК на основе данных Росстата. Рост не объясняется только прямыми потерями от COVID-19

Уровень смертности в России за январь—октябрь 2020 года достиг максимального значения за последние десять лет, следует из соотношения количества умерших на 10 тыс. живущих за соответствующие периоды 2011–2020 годов (расчеты РБК произведены на основе данных Росстата).

К 2019 году смертность в России в результате мер по улучшению демографической ситуации опустилась до 102,9 человека на 10 тыс. населения (январь—октябрь). Это на 13,7% ниже, чем за тот же период 2010 года (119,3 умерших на 10 тыс. живущих), и на 8,7% меньше, чем в январе—октябре 2011 года (112,7). Однако в 2020 году на фоне пандемии COVID-19 показатель составил 113,2 (рост более чем на 10% к 2019 году) и стал максимальным за десять лет — с 2010 года, когда смертность в России выросла на фоне аномально жаркого лета.

В региональном разрезе смертность в расчете на 10 тыс. жителей за десять месяцев 2020 года увеличилась в 82 из 85 регионов страны по сравнению с 2019 годом. В 33 из 85 субъектов показатель, как и в целом по стране, оказался наивысшим за десятилетие.

Общее количество умерших в России, по данным Росстата, за январь—октябрь 2020 года достигло 1,661 млн человек, что на 9,7% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Последний раз до этого абсолютная смертность была выше в 2010 году (январь—октябрь) — 1,704 млн человек. На Крым и Севастополь, вошедшие в состав России в 2014 году, в текущем году приходится около 1,7% от общей смертности.

Вице-премьер Татьяна Голикова, говоря о росте смертности за десять месяцев на 9,7%, ранее отмечала, что без пандемии смертность в России существенно снижалась бы, а не повышалась. В конце года власти прогнозируют рост смертности, указывала Голикова. По ее словам, в числе факторов — традиционный рост смертности зимой.

Избыточная смертность призвана оценить дополнительную смертность, связанную с эффектами пандемии. В большинстве стран она превышает смертность от коронавируса.

Для оценки избыточной смертности в России РБК подсчитал общую смертность с апреля по октябрь 2020 года (период с начала пандемии, когда Росстат стал вести коронавирусную статистику) и сравнил ее со средним значением смертности за пять последних лет с апреля по октябрь. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) указывала в октябре 2020 года (.pdf), что среднюю смертность за пять предыдущих лет обычно берут в качестве рабочего показателя для оценки избыточной смертности.

За апрель—октябрь 2020 года в России, по данным госстатистики, умерли 1,2 млн человек, тогда как среднее значение смертности за аналогичный период предыдущих пяти лет составляло 1,06 млн человек. Исходя из этих данных, избыточная смертность во время пандемии 2020 года — 140,2 тыс. человек. Есть косвенные эффекты пандемии, которые могут уменьшать итоговый показатель избыточной смертности, — например, снижение дорожного трафика из-за карантинных мер приводит к сокращению смертности на дорогах: по данным МВД, число ДТП с пострадавшими в январе—сентябре 2020 года снизилось на 9,4%.

Коронавирусная инфекция за апрель—октябрь была выявлена у 78,6 тыс. умерших в стране, подсчитал Росстат. В том числе у 46,1 тыс. человек она послужила основной причиной смерти, у остальных — выявлена в качестве сопутствующей причины (как повлиявшей на летальный исход, так и не повлиявшей). На все зарегистрированные случаи с COVID-19 приходится 6,5% от общего количества умерших в стране, или 56% от числа смертей, которые можно считать избыточными.

Из расчетов следует, что смерти примерно 62 тыс. россиян за указанный период не объясняются официальной смертностью от коронавируса. Это может быть связано как с недоучетом смертей от COVID-19, так и с косвенными эффектами пандемии — в частности, возросшей нагрузкой на систему здравоохранения, недоступностью жизненно важной медпомощи и даже психологической реакцией россиян на распространение коронавируса, пояснили РБК демографы.

Правительство никогда не скрывало данных по смертности, подчеркивала ранее Татьяна Голикова. «Сегодня мы можем утверждать, что не только Российская Федерация, но и весь мир, столкнувшись с новой коронавирусной инфекцией, получил и получает добавленную смертность к тем показателям, которые традиционно фиксировались в той или иной стране», — добавила она.

Действительно, существует зазор между общим приростом числа умерших (по сравнению со средним их числом за предыдущие годы) и той его частью, которая обусловлена COVID-19 во всех его проявлениях — как основной, так и сопутствующей причины смерти, констатировал директор Института демографии НИУ ВШЭ Анатолий Вишневский. «Это может быть следствием как недостаточно полной диагностики COVID-19, так и ростом смертности, обусловленным косвенным негативным воздействием пандемии на условия оказания медицинской помощи людям с другими заболеваниями и даже на психологическое состояние людей», — полагает он.

Идеальные данные, которые необходимо иметь для аналитической оценки избыточной смертности в 2020 году, — это вся структура смертности, детализированная по полу, возрасту и по типу населенных пунктов (город/село), данные о которой должны появиться в 2021 году, предупреждает Сергей Шульгин. Однако, по словам демографа, уже сейчас очевидно, что избыточная смертность в 2020 году будет выше числа умерших с COVID-19.

Массовое преобразование стационаров и медцентров в инфекционные больницы и ограничение оказания плановой медпомощи привели к резкому сокращению доступности медицинской помощи, по крайней мере в начале пандемии, отмечали авторы исследования «Общество и пандемия: уроки борьбы с COVID-19 в России» (.pdf). Росздравнадзор фиксировал рост жалоб, связанных с доступностью медпомощи. Но нельзя однозначно отнести все избыточные смерти, не имеющие выявленной связи с COVID-19, к потерям, вызванным ограничениями в доступности медицинской помощи. Еще одной причиной могло стать «низкое качество регистрации случаев коронавируса», отмечали авторы монографии, а при определенном уровне распространения вируса часть пациентов могут отказываться от обращения даже за жизненно важной помощью из-за опасений заражения COVID-19 в клинике.

Рост смертности в России из-за пандемии приведет к тому, что ожидаемая продолжительность жизни при рождении по итогам текущего года снизится (рост показателя является национальной целью, обозначенной в указе президента). «Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в России по итогам 2020 года сократится по сравнению с 2019 годом (в прошлом году она составила 73,3 года. — РБК), и возможно, что сразу на несколько лет», — констатировал Шульгин, напомнив, что до пандемии в текущем году прогнозировался рост ожидаемой продолжительности жизни.

Другие оценки избыточной смертности от COVID-19

Во многих странах мира избыточная смертность в период пандемии превысила зарегистрированную смертность от коронавируса, показывают расчеты The Economist и The New York Times.

The Economist для оценки избыточной смертности использовал собственную статистическую модель, которая показывает, какой была бы смертность в 2020 году, если бы не пандемия COVID-19.

По оценкам журнала, в США (первое место по количеству случаев заражения коронавирусом в мире) избыточная смертность составила на последнюю отчетную дату 310,6 тыс. человек, или 95 человек на 100 тыс. населения.

По Индии (второе место по количеству заражений) данные недоступны.

В Бразилии (третье место) — 149,1 тыс. человек, или 71 человек на 100 тыс. жителей.

В России (четвертое место) The Economist насчитал 131,5 тыс. избыточных смертей за период с 1 апреля по 30 сентября, или 90 человек на 100 тыс. населения.

Американская газета The New York Times для межстранового сравнения подсчитала, на сколько в процентах фактическая смертность во время пандемии превысила норму. Под нормой понимается экстраполяция на 2020 год линейного тренда смертности за предыдущие несколько лет. Самые значительные превышения нормы зафиксированы в Перу (133%), Боливии (93%) и Эквадоре (88%). Но в некоторых странах избыточной смертности не наблюдается — в частности, в Чехии, Норвегии, Дании, Германии. Одна из причин этого: указанные страны быстро вводили строгие ограничения.