 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Олимпиада-2024 в Париже ,  
0 

Макрон признался в давлении на «Реал» ради участия Мбаппе в Олимпиаде

Макрон: я оказал максимальное давление на «Реал» для участия Мбаппе в Олимпиаде
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Футбольный турнир Олимпиады начнется через десять дней после окончания Евро. Макрон заявил, что пытался повлиять на «Реал», куда Мбаппе перейдет по окончании сезона. Мадридский клуб еще в феврале сказал, что никого не отпустит
Эмманюэль Макрон и Килиан Мбаппе
Эмманюэль Макрон и Килиан Мбаппе (Фото: Alex Grimm / Getty Images)

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что оказал «максимальное давление на так называемый будущий клуб» Килиана Мбаппе, чтобы лидер сборной смог сыграть на домашней Олимпиаде. Слова Макрона приводит Le Parisien.

Основная сборная Франции примет участие в чемпионате Европы в Германии (14 июня — 14 июля). На Играх выступит сборная не старше 23 лет, которой руководит Тьерри Анри. Футбольный турнир Олимпиады пройдет с 24 июля по 9 августа.

Макрон добавил, что надеется на участие Мбаппе, но у игроков летом один матч за другим. «У нас Евро и 14 июля они должны победить», — сказал он.

Мбаппе принял вызов Болта пробежать стометровку
Спорт
Килиан Мбаппе

Мбаппе по окончании сезона покинет «Пари Сен-Жермен» и, как ожидается, продолжит карьеру в «Реале».

Мадридский клуб еще в феврале направил письмо в Федерацию футбола Франции, в котором отказался отпускать игроков в сборную на Олимпиаду.

В середине апреля Макрон открыто призвал «Реал» отпустить футболистов на Игры.

В начале мая французский президент сказал, что общался с отцом Мбаппе и тот заверил его в желании футболиста выступить на Играх.

Раскрой экосистему TECNO

Флагманские технологии  для продуктивной жизни

Выбрать смартфон

Съемка фото и видео  на профессиональном уровне

Выбрать смартфон

Производительность  и максимально выносливый аккумулятор

Выбрать смартфон

Яркий дизайн  и сбалансированные характеристики

Выбрать смартфон

Легкость и мощность для любых задач

Выбрать ноутбук

Чистый звук и улучшенная эргономика

Выбрать наушники

Реклама, TECNO Mobile Limited.
Продавец: ООО МКТ. 107061, г. Москва, Преображенская пл., д.8. ОГРН 1079847067046

Авторы
Теги
Персоны
Анна Сатдинова
Футбол Олимпиада-2024 Килиан Мбаппе Эмманюэль Макрон Евро-2024
Макрон Эмманюэль фото

Макрон Эмманюэль

политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
Материалы по теме
Российские каноисты завоевали лицензию на Олимпиаду-2024
Спорт
МОК не будет вручать россиянам перешедшие им медали Олимпиады
Спорт
Российская олимпийская чемпионка по борьбе Воробьева завершила карьеру
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней


 

.

Лента новостей
Курс евро на 9 мая
EUR ЦБ: 98,95 (+0,64) Инвестиции, 08 мая, 16:17 Курс доллара на 9 мая
USD ЦБ: 91,82 (+0,7) Инвестиции, 08 мая, 16:17
Макрон признался в давлении на «Реал» ради участия Мбаппе в Олимпиаде Спорт, 17:25
Полиция Берлина не дала «Бессмертному полку» пройти одним строем Политика, 17:20
Города России отметили 79-ю годовщину Победы парадами. Фоторепортаж Общество, 16:59 
WBO потребовала у Бетербиева объяснений по сорвавшей бой с Биволом травме Спорт, 16:55
В Штутгарте двух депутатов от немецкой АдГ избили женщины Политика, 16:50
Зеленский и Порошенко исчезли из базы розыска МВД России Политика, 16:30
Третья российская топ-теннисистка вылетела на старте турнира в Риме Спорт, 16:29
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
На Украине пенсионерке дали пять лет тюрьмы за посты в «Одноклассниках» Политика, 16:27
Ученые оценили связь майских снегопадов с глобальным потеплением Общество, 16:25
Что будет с «Яндексом» после продажи бизнеса и когда ждать начала торгов Pro, 16:06
Рахмон на встрече с Путиным назвал вопрос мигрантов «очень щепетильным» Политика, 15:58
Александр Кокорин продлил контракт с кипрским клубом Спорт, 15:56
Путин провозгласил тост за поколение победителей Политика, 15:49
Старовойт сообщил о возгорании после атаки украинского дрона на АЗС Политика, 15:42