Макрон: я оказал максимальное давление на «Реал» для участия Мбаппе в Олимпиаде

Макрон признался в давлении на «Реал» ради участия Мбаппе в Олимпиаде

Футбольный турнир Олимпиады начнется через десять дней после окончания Евро. Макрон заявил, что пытался повлиять на «Реал», куда Мбаппе перейдет по окончании сезона. Мадридский клуб еще в феврале сказал, что никого не отпустит

Эмманюэль Макрон и Килиан Мбаппе (Фото: Alex Grimm / Getty Images)

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что оказал «максимальное давление на так называемый будущий клуб» Килиана Мбаппе, чтобы лидер сборной смог сыграть на домашней Олимпиаде. Слова Макрона приводит Le Parisien.

Основная сборная Франции примет участие в чемпионате Европы в Германии (14 июня — 14 июля). На Играх выступит сборная не старше 23 лет, которой руководит Тьерри Анри. Футбольный турнир Олимпиады пройдет с 24 июля по 9 августа.

Макрон добавил, что надеется на участие Мбаппе, но у игроков летом один матч за другим. «У нас Евро и 14 июля они должны победить», — сказал он.

Мбаппе по окончании сезона покинет «Пари Сен-Жермен» и, как ожидается, продолжит карьеру в «Реале».

Мадридский клуб еще в феврале направил письмо в Федерацию футбола Франции, в котором отказался отпускать игроков в сборную на Олимпиаду.

В середине апреля Макрон открыто призвал «Реал» отпустить футболистов на Игры.

В начале мая французский президент сказал, что общался с отцом Мбаппе и тот заверил его в желании футболиста выступить на Играх.