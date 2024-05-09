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Военная операция на Украине ,  
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В Одессе прогремел взрыв

Труханов: в Одессе раздался взрыв на фоне воздушной тревоги
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Военная операция на Украине
В Одессе сегодня несколько раз объявлялась воздушная тревога
Фото: EPA / ТАСС
Фото: EPA / ТАСС

В Одессе раздался взрыв, сообщил мэр города Геннадий Труханов.

Глава областной военной администрации Олег Кипер сегодня несколько раз сообщал о воздушной тревоге в Одессе и просил жителей проследовать в укрытия до ее завершения.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Власти Украины сообщили о повреждении складов в Одессе после взрывов
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Фото:Leon Neal / Getty Images

В ночь на 2 мая издание «Суспильне» сообщало о взрывах в Одессе. Чуть позже Кипер подтвердил эту информацию и заявил о пожаре. Для ликвидации его последствий привлекли 68 спасателей и 19 единиц техники. В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщали о повреждении в городе объектов инфраструктуры, включая портовые склады.

30 апреля «Страна» и «Суспильне» сообщали о взрывах в Одессе. Тревогу тогда объявляли и в Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областях. За день до этого в Харькове и Одессе также звучали взрывы.

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Теги
Георгий Смирнов
Одесса Одесская область Украина
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