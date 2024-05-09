Самый дорогой клуб НХЛ уволил тренера после вылета из плей-офф

Шелдон Киф, возглавлявший «Торонто» с 2019 года, отправлен в отставку после проигрыша «Бостону» в семи матчах. Его преемника в клубе пока не назвали

Шелдон Киф (в центре) (Фото: Nick Turchiaro / USA Today Sports / Reuters)

Канадец Шелдон Киф покинул пост главного тренера «Торонто Мейпл Лифс», сообщается на сайте НХЛ.

«Торонто» 5 мая уступил «Бостон Брюинз» в первом раунде плей-офф, в четвертый раз за 11 лет проиграв этому сопернику серию из семи матчей. Канадский клуб за 20 лет только раз выходил во второй раунд.

За «Торонто» играет лучший снайпер минувшей «регулярки» Остон Мэттьюс (69 голов), а также такие форварды, как Митчелл Марнер, Джон Таварес и Вильям Нюландер. Но команда только один раз за 14 последних матчей плей-офф забросила больше двух шайб, а в этом розыгрыше Кубка Стэнли реализовала только одно большинство из 21.

Киф возглавлял команду с 2019 года, а до этого работал в ее фарм-клубе «Торонто Марлис».

Он стал 11-м тренером, уволенным в НХЛ в этом сезоне.

В декабре 2023 года Forbes оценил «Торонто» в $2,8 млрд, клуб стал самым дорогим в лиге впервые с 2014-го.

Игроками «Торонто» являются россияне Илья Самсонов, Илья Любушкин и Никита Гребенкин.