 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Самый дорогой клуб НХЛ уволил тренера после вылета из плей-офф

Самый дорогой клуб НХЛ «Торонто» уволил Шелдона Кифа после вылета из плей-офф
Шелдон Киф, возглавлявший «Торонто» с 2019 года, отправлен в отставку после проигрыша «Бостону» в семи матчах. Его преемника в клубе пока не назвали
Шелдон Киф (в центре)
Шелдон Киф (в центре) (Фото: Nick Turchiaro / USA Today Sports / Reuters)

Канадец Шелдон Киф покинул пост главного тренера «Торонто Мейпл Лифс», сообщается на сайте НХЛ.

«Торонто» 5 мая уступил «Бостон Брюинз» в первом раунде плей-офф, в четвертый раз за 11 лет проиграв этому сопернику серию из семи матчей. Канадский клуб за 20 лет только раз выходил во второй раунд.

За «Торонто» играет лучший снайпер минувшей «регулярки» Остон Мэттьюс (69 голов), а также такие форварды, как Митчелл Марнер, Джон Таварес и Вильям Нюландер. Но команда только один раз за 14 последних матчей плей-офф забросила больше двух шайб, а в этом розыгрыше Кубка Стэнли реализовала только одно большинство из 21.

Клуб НХЛ с тремя россиянами в составе продлил контракт с главным тренером
Спорт
Дрю Баннистер

Киф возглавлял команду с 2019 года, а до этого работал в ее фарм-клубе «Торонто Марлис».

Он стал 11-м тренером, уволенным в НХЛ в этом сезоне.

В декабре 2023 года Forbes оценил «Торонто» в $2,8 млрд, клуб стал самым дорогим в лиге впервые с 2014-го.

Игроками «Торонто» являются россияне Илья Самсонов, Илья Любушкин и Никита Гребенкин.

Раскрой экосистему TECNO

Флагманские технологии  для продуктивной жизни

Выбрать смартфон

Съемка фото и видео  на профессиональном уровне

Выбрать смартфон

Производительность  и максимально выносливый аккумулятор

Выбрать смартфон

Яркий дизайн  и сбалансированные характеристики

Выбрать смартфон

Легкость и мощность для любых задач

Выбрать ноутбук

Чистый звук и улучшенная эргономика

Выбрать наушники

Реклама, TECNO Mobile Limited.
Продавец: ООО МКТ. 107061, г. Москва, Преображенская пл., д.8. ОГРН 1079847067046

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Хоккей НХЛ Торонто Мейпл Лифс Илья Самсонов
Материалы по теме
Свечников сбил с ног Шестеркина и спровоцировал массовую драку в НХЛ
Спорт
Кучерова номинировали на второй приз самому ценному игроку сезона НХЛ
Спорт
Панарин и Шестеркин в матче плей-офф побили рекорд клуба НХЛ
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней


 

.

Лента новостей
Курс евро на 9 мая
EUR ЦБ: 98,95 (+0,64) Инвестиции, 08 мая, 16:17 Курс доллара на 9 мая
USD ЦБ: 91,82 (+0,7) Инвестиции, 08 мая, 16:17
Российский каноист завоевал лицензию на Олимпиаду Спорт, 19:06
Женщина погибла при обстреле белгородского села Новая Таволжанка Политика, 19:03
Клуб РПЛ опроверг возможность отставки тренера из-за «внутренних дрязг» Спорт, 19:03
Эстония расторгнет договор с Россией о сотрудничестве в образовании Политика, 18:51
Туск рассказал о присутствии военных специалистов НАТО на Украине Политика, 18:31
В центре Москвы из-за майского снегопада упала «допетровская ива» Общество, 18:24
Надаль за три часа обыграл 108-ю ракетку мира на старте «Мастерса» в Риме Спорт, 18:16
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
Зеленский продлил военное положение и всеобщую мобилизацию Политика, 18:13
Самый дорогой клуб НХЛ уволил тренера после вылета из плей-офф Спорт, 17:59
Вещание латвийских телеканалов прервали кадры парада Победы в Москве Технологии и медиа, 17:51
В Одессе прогремел взрыв Политика, 17:49
Макрон признался в давлении на «Реал» ради участия Мбаппе в Олимпиаде Спорт, 17:25
Полиция Берлина не дала «Бессмертному полку» пройти одним строем Политика, 17:20
Города России отметили 79-ю годовщину Победы парадами. Фоторепортаж Общество, 16:59 