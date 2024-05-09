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Технологии и медиа ,  
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Вещание латвийских телеканалов прервали кадры парада Победы в Москве

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Телеканалы латвийской компании Balticom подверглись кибератаке, после которой вещание прервали кадры парада Победы на Красной площади в Москве. Об этом сообщил глава Национального совета Латвии по электронным СМИ (NEPLP) Иварс Аболиньш.

«Balticom подверглась кибератаке, как результат — компания потеряла контроль за телетрансляцией. В результате в эфире по всем программам показывали Кремлевский парад», — написал Аболиньш в соцсети Х.

По его словам, кабельные телеканалы пришлось временно отключить, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Государственная организация по борьбе с IT-инцидентами Cert.lv заявила, что инфраструктура Balticom не была повреждена. По данным специалистов, атака произошла на партнера по предоставлению информации за пределами Латвии, а Balticom лишь ретранслировала измененный контент.

Представители Cert.lv подчеркнули, что это была «не кибератака, направленная на латвийскую инфраструктуру, а часть гибридной войны России». Специалисты считают, что «подобные провокации, скорее всего, будут продолжаться и в будущем».

Baltic News Network отмечает, что это уже второй случай за последний месяц, когда в результате кибератаки российский контент увидели латвийские зрители. Так, 17 апреля во время прямого эфира украинско-латвийского канала Freedom на платформе Tet в течение 20 минут звучали песни российских исполнителей и «пропагандистские ролики». В компании Tet пояснили, что сигнал с таким контентом телеканал принял со спутника.

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Латвия кибератака День Победы 9 Мая военный парад Парад Победы телеканалы
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