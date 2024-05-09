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WBO потребовала у Бетербиева объяснений по сорвавшей бой с Биволом травме

WBO потребовала у Бетербиева объяснений по травме, сорвавшей бой с Биволом
О срыве боя Бетербиев — Бивол стало известно 4 мая. Обладатель поясов WBO, WBC и IBF порвал мениск. WBO запросила у него полную информацию о травме и сроках восстановления, пригрозив санкциями в случае отказа
Артур Бетербиев
Артур Бетербиев (Фото: Mathieu Belanger / Getty Images)

Российский чемпион по версии Всемирной боксерской организации (WBO) Артур Бетербиев должен в течение десяти дней предоставить всю информацию о своей травме, из-за которой был перенесен объединительный бой с Дмитрием Биволом. Об этом говорится на сайте WBO.

В частности, Бетербиеву нужно предоставить результаты обследования, информацию о сроках восстановления и заключение врача о том, когда он сможет вернуться на ринг. В противном случае к боксеру применят санкции и лишат всех прав в WBO.

Бетербиев, которому также принадлежат пояса WBC и IBF в полутяжелом весе, должен был провести поединок с суперчемпионом WBA Биволом 1 июня в Эр-Рияде.

Но 4 мая стало известно, что Бетербиев порвал мениск на тренировке и выбыл на несколько месяцев.

Бой Бивола и Бетербиева за звание абсолютного чемпиона мира перенесли
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Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол

Бетербиев выиграл пояс WBO в 2022 году у американца Джо Смита.

На счету 39-летнего россиянина победы во всех 20 боях на профессиональном ринге.

Биволу теперь предстоит защита титула против ливийца Малика Зинада.

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Теги
Анна Сатдинова
бокс Артур Бетербиев Дмитрий Бивол
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