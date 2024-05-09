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Надаль за три часа обыграл 108-ю ракетку мира на старте «Мастерса» в Риме

Надаль за три часа обыграл 108-ю ракетку мира Бергса на старте «Мастерса» в Риме
Испанец смог одержать волевую победу над Зизу Бергсом. По словам Рафаэля Надаля, он провел не самый лучший матч в карьере. Его следующим соперником будет девятая ракетка мира Хуберт Хуркач
Рафаэль Надаль
Рафаэль Надаль (Фото: Mike Hewitt / Getty Images)

Испанский теннисист Рафаэль Надаль выиграл первый матч на турнире серии «Мастерс» в Риме с призовым фондом €7,8 млн.

Надаль в первом круге обыграл 24-летнего бельгийца Зизу Бергса, который занимает 108-е место в рейтинге и пробился в основную сетку через квалификацию. Матч продолжался почти три часа и завершился со счетом 4:6, 6:3, 6:4 в пользу испанца.

«Это был не лучший мой матч, — сказал Надаль, допустивший 32 невынужденные ошибки. — На тренировке у меня получалось лучше, чем во время матча, но я нашел способ победить».

Надаль — рекордсмен по победам в Риме (10 титулов, последний — в 2021-м).

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37-летний испанец, пропустивший почти весь прошлый сезон и начало текущего из-за травм, играет уже на третьем турнире ATP подряд.

В следующем круге Надаль встретится с поляком Хубертом Хуркачем (9-я ракетка мира).

Действующим чемпионом турнира является Даниил Медведев.

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Анна Сатдинова
Рафаэль Надаль теннис ATP
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