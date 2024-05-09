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Политика ,  
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Полиция Берлина не дала «Бессмертному полку» пройти одним строем

Полиция Берлина не позволила «Бессмертному полку» пройти одним строем
Фото: Stefan Zeitz / IMAGO / Global Look Press
Фото: Stefan Zeitz / IMAGO / Global Look Press

В Берлине полиция не позволила шествию «Бессмертного полка» пройти единым строем и пускала к Мемориалу павшим советским воинам в Тиргартене группами по десять человек. Об этом сообщил корреспондент «РИА Новости».

Участники мероприятия собрались недалеко от мемориала, поскольку путь от Бранденбургских ворот перегородили, передает агентство. Полицейские пропускали их к месту построения через узкий проход, где людей проверяли на наличие запрещенных символов.

В этом году полиция Берлина запретила демонстрировать на памятных церемониях возле советских мемориалов флаг России, российскую военную форму, символы «V», «Z» и другую символику, связанную с военной операцией на Украине. Военные марши и песни также запрещены. Ограничения не распространяются на ветеранов Второй мировой и дипломатов.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Посольство России в Берлине заявило, что под запрет также попали Знамя Победы, георгиевские ленточки и элементы исторической военной формы государств антигитлеровской коалиции. Диппредставительство назвало ограничения проявлением дискриминации.

В России в этом году шествие «Бессмертного полка» не проходит из-за соображений безопасности

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Германия 9 Мая «Бессмертный полк» Берлин
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