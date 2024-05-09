Зеленский продлил военное положение и всеобщую мобилизацию

Соответствующие законопроекты были одобрены Верховной радой 8 мая. В середине апреля на Украине ужесточили мобилизацию. В частности, военнообязанные должны обновить свои данные в течение 60 дней

Владимир Зеленский (Фото: V_Zelenskiy_official / Telegram)

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации в стране на 90 суток, до 11 августа 2024 года, следует из картотеки законопроектов Верховной рады.

Депутат парламента Ярослав Железняк подчеркнул, что это уже 11-е решение по действию военного положения с начала военной операции, передает агентство УНН.

Соответствующие законопроекты Зеленский внес в Верховную раду 6 мая. Украинский парламент проголосовал за продление военного положения и всеобщей мобилизации 8 мая.

16 апреля Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации на Украине. В стране она была объявлена с начала военной операции.

В рамках изменений военнообязанные должны обновить свои данные в территориальных центрах комплектования (ТЦК; аналог военкомата) в течение 60 дней. Нарушителям грозит административная ответственность: от штрафов до лишения права управлять автомобилем через суд.

Законодательство теперь подразумевает, что военный билет обязаны носить все украинские мужчины 18–60 лет, независимо от пригодности к службе и права на отсрочку. Без документа военнообязанные не смогут получить паспорт за рубежом.

В начале апреля Зеленский также подписал пакет поправок, которые ужесточают мобилизацию. К примеру, возраст подлежащих мобилизации мужчин был снижен с 27 до 25 лет.