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В центре Москвы из-за майского снегопада упала «допетровская ива»

В Аптекарском огороде Москвы из-за майского снегопада упала допетровская ива
Фото: artem_hortus / Telegram
Фото: artem_hortus / Telegram

На территории Аптекарского огорода в Москве из-за майского снегопада упал ствол ивы, которая росла здесь еще до основания ботанического сада Петром I. Об этом рассказал РБК директор ботанического сада МГУ, доктор биологических наук Владимир Чуб.

«Петр I при основании сада высадил лиственницу, пихту и ель. Ивы росли на берегу пруда еще до основания сада, допетровские ивы», — рассказал Чуб.

Профессор уточнил, что из-за снегопада и порывов ветра упал один из 40-летних стволов ивы, остальные стволы дерева не пострадали. «Мы ожидаем, что дерево даст новую поросль от пня и восстановится», — сказал ученый.

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Фото:АГН «Москва»

Чуб добавил, что падение стволов этих допетровских ив уже случалось. В последний раз, по его словам, это произошло в 1980-х годах.

Ландшафтный архитектор Аптекарского огорода Артем Паршин написал в своем телеграм-канале, что ива в саду — это «примерно 40-летняя поросль от пня, оставшегося от ивы невиданных размеров». «Это, с большой вероятностью, самое старое дерево не только в саду, но и во всем историческом центре Москвы», — отметил он.

Аптекарский огород в Москве — старейший ботанический сад в России, его основал Петр I в 1706 году. Основой для коллекции Аптекарского огорода стали лекарственные растения, которые выращивали при аптеке Гостиного двора, а также растения из дворцового Измайловского сада. В 1805 году ботанический сад купил Московский университет.

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