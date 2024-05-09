В центре Москвы из-за майского снегопада упала «допетровская ива»
На территории Аптекарского огорода в Москве из-за майского снегопада упал ствол ивы, которая росла здесь еще до основания ботанического сада Петром I. Об этом рассказал РБК директор ботанического сада МГУ, доктор биологических наук Владимир Чуб.
«Петр I при основании сада высадил лиственницу, пихту и ель. Ивы росли на берегу пруда еще до основания сада, допетровские ивы», — рассказал Чуб.
Профессор уточнил, что из-за снегопада и порывов ветра упал один из 40-летних стволов ивы, остальные стволы дерева не пострадали. «Мы ожидаем, что дерево даст новую поросль от пня и восстановится», — сказал ученый.
Чуб добавил, что падение стволов этих допетровских ив уже случалось. В последний раз, по его словам, это произошло в 1980-х годах.
Ландшафтный архитектор Аптекарского огорода Артем Паршин написал в своем телеграм-канале, что ива в саду — это «примерно 40-летняя поросль от пня, оставшегося от ивы невиданных размеров». «Это, с большой вероятностью, самое старое дерево не только в саду, но и во всем историческом центре Москвы», — отметил он.
Аптекарский огород в Москве — старейший ботанический сад в России, его основал Петр I в 1706 году. Основой для коллекции Аптекарского огорода стали лекарственные растения, которые выращивали при аптеке Гостиного двора, а также растения из дворцового Измайловского сада. В 1805 году ботанический сад купил Московский университет.
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