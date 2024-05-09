Города России отметили 79-ю годовщину Победы парадами. Фоторепортаж

В городах по всей России прошли парады и церемонии возложения цветов по случаю Дня Победы

Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС Россия. Чита. Прибытие тематического поезда Победы на вокзал. Фото: Максим Богодвид / РИА Новости Торжественное прохождение военнослужащих в форме военных лет на военном параде на площади Тысячелетия в Казани, посвященном 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Фото: Юрий Смитюк / ТАСС Приморский край. Владивосток. Военнослужащие парадных расчетов перед началом парада. Фото: Эрик Романенко / ТАСС Ростов-на-Дону. Военнослужащие парадных расчетов во время парада. Фото: Донат Сорокин / ТАСС Россия. Екатеринбург. Военнослужащий на танке Т-34 во время парада. Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС Россия. Краснодарский край. Новороссийск. Казаки во время парада, посвященного 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Фото: Анна Садовникова / ТАСС Россия. Севастополь. Военнослужащие парадного расчета во время церемонии возложения цветов к Вечному огню. Фото: Михаил Голенков / РИА Новости Военнослужащие парадных расчетов на военном параде в Калининграде. Фото: Алексей Даничев / РИА Новости Парад военных и гражданских ретро-автомобилей времен Великой Отечественной войны в Санкт-Петербурге. Фото: Александр Кряжев / РИА Новости Военнослужащие на военном параде на площади Ленина в Новосибирске.

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости Празднование 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на Мамаевом кургане в Волгограде. Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

В Петербурге на параде показали военные и гражданские ретро-автомобили времен войны, в Новороссийске на парад вышли казаки. В некоторых регионах парады и салюты отменили: фейерверка не будет в Ставропольском крае, Омской области, Воронеже, об отмене парадов в честь Дня Победы сообщили в Брянской, Курской, Рязанской, Псковской областях и некоторых других регионах.