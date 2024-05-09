Города России отметили 79-ю годовщину Победы парадами. Фоторепортаж
Россия. Чита. Прибытие тематического поезда Победы на вокзал.
Торжественное прохождение военнослужащих в форме военных лет на военном параде на площади Тысячелетия в Казани, посвященном 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Приморский край. Владивосток. Военнослужащие парадных расчетов перед началом парада.
Ростов-на-Дону. Военнослужащие парадных расчетов во время парада.
Россия. Екатеринбург. Военнослужащий на танке Т-34 во время парада.
Россия. Краснодарский край. Новороссийск. Казаки во время парада, посвященного 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Россия. Севастополь. Военнослужащие парадного расчета во время церемонии возложения цветов к Вечному огню.
Военнослужащие парадных расчетов на военном параде в Калининграде.
Парад военных и гражданских ретро-автомобилей времен Великой Отечественной войны в Санкт-Петербурге.
Военнослужащие на военном параде на площади Ленина в Новосибирске.
Празднование 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на Мамаевом кургане в Волгограде.
В Петербурге на параде показали военные и гражданские ретро-автомобили времен войны, в Новороссийске на парад вышли казаки. В некоторых регионах парады и салюты отменили: фейерверка не будет в Ставропольском крае, Омской области, Воронеже, об отмене парадов в честь Дня Победы сообщили в Брянской, Курской, Рязанской, Псковской областях и некоторых других регионах.
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