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Малое транспортное колесо
Газета № 098 (3265) (2411)
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Малое транспортное колесо

Эксперты института «Урбаника» ожидают роста доли самокатов в прокате
В России в аренду предлагается уже больше электросамокатов, чем велосипедов, утверждают в Институте территориального планирования «Урбаника». По его прогнозу, в следующем году разрыв резко увеличится
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Количество самокатов в российских сервисах проката превысило число велосипедов, следует из исследования института территориального планирования «Урбаника», посвященного индустрии вело- и самокат-шеринга. Всего сейчас по всей стране доступно для аренды более 12,8 тыс. самокатов, из которых 11,2 тыс. с электромотором, и 7,1 тыс. велосипедов, из них с электромотором всего 209, свидетельствуют результаты исследования, с которым ознакомился РБК.

Услуги проката больше всего развиты в Москве — на нее приходится, по подсчетам «Урбаники», 52% транспортных средств, которые можно взять в аренду. Но в столице все еще доминируют велосипеды: почти 5,3 тыс. обычных и всего 209 с электромотором. Число доступных для проката электросамокатов превышает 3,8 тыс., обычных — 1,1 тыс.

В Петербурге более развиты сервисы по аренде электросамокатов. Для проката доступно более 4,6 тыс. таких транспортных средств плюс 84 обычных самоката против 500 велосипедов. Доминируют в прокате самокаты также в Екатеринбурге и Уфе. В некоторых мегаполисах вообще нет сервисов велошеринга: в частности, в Казани можно воспользоваться лишь 1,1 тыс. электросамокатов и 95 обычными. Противоположный пример — Нижний Новгород: там в прокате есть 450 велосипедов и вообще нет самокатов.

Общество
В России появятся новые дорожные знаки для самокатов Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Только в Москве и Санкт-Петербурге предоставлено достаточное количество транспортных средств, а зона их использования постоянно расширяется и достигла уже отдаленных районов, констатируют эксперты «Урбаники». В других городах России предложение ограничено, как правило, только центром, что, как отмечают авторы исследования, «не способствует интеграции систем шеринга в городскую транспортную систему и поддерживает вокруг них образ транспорта выходного дня, то есть поездок в рекреационных целях.

У сервисов по аренде самокатов экспансия шире, чем у велосипедных операторов. Компания Urent представлена в 18 городах, ToGo sharing — в 15, Whoosh — в 12; классические самокаты от компании Samocat есть в десяти городах. Среди операторов велошеринга наибольший географический охват у сервиса Lucky Bike, который доступен сейчас в десяти городах. Сервисы «Велобайк» и Smark Bike работают в трех городах каждый.

Развитие в мире

Объем так называемого рынка микромобильности к 2030 году вырастет до $200–300 млрд в США, $100–150 млрд в Европе и $30–50 млрд в Китае, прогнозируют аналитики McKinsey. По их данным, в США во время пандемии средняя продолжительность поездок с использованием самокат-шеринга выросла на 26%, а риск заражения стал главным фактором при выборе транспорта.

Помимо электро- и обычных самокатов к средствам индивидуальной мобильности относят также гироскутеры, сигвеи, моноколеса и т.п. Но их прокат в России пока не представлен.

Какие перспективы у микромобильности

В 2021 году доля электросамокатов может вырасти с нынешних 56 до 70%, полагает управляющий партнер «Урбаники» Федор Коньков. Он не исключает, что прокат обычных самокатов в ближайшее время может полностью исчезнуть.

Прокат самокатов будет развиваться активнее велошеринга, считает и сооснователь сервиса по аренде электросамокатов Urent Андрей Азаров. По его оценке, эти средства займут 80% рынка. Аренду самокатов развивать проще, и на короткие поездки этот вид транспорта пользуется большей популярностью, объясняет совладелец сервиса Lucky Bike Илья Тимаховский.

Общество
Минтранс предложил штрафовать владельцев электросамокатов Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Вело- и самокат-шеринги смогут стать полноценной частью транспортной системы только при установке сбаланcированной цены, предупреждают в «Урбанике». Адекватной ценой по итогам опроса в исследовании названы 2 руб. за одну минуту поездки, текущая же — не ниже 3,5 руб.

Но в этом сезоне, по оценке Тимаховского, операторы самокат-шеринга в России предлагали тарифы и по 7–9 руб. за минуту. «Это возможно, поскольку спрос опережает предложение, но с развитием рынка цена будет падать, как это было с такси, — уверен Тимаховский. — Не факт, что до 2 руб., но 3–4 руб. — это адекватная цена поездки на самокате, а 1,5–2 руб. — на велосипеде». По словам Азарова, цена ниже 3,5 руб. за минуту убыточна. Пресс-секретарь Whoosh Юлия Камойлик называет для сервиса убыточной цену 2 руб. за минуту. Снижение цены возможно за счет закупки более дешевых моделей электросамокатов, но это чревато риском частых поломок, отмечает представитель Whoosh.

Общество
Эксперты назвали ключевую проблему ограничения скорости электросамокатов Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

Кроме текущих цен тормозом развития рынка в «Урбанике» называют слаборазвитую велоинфраструктуру, которая при росте количества поездок приведет к росту числа ДТП и несчастных случаев. Минтранс уже разработал поправки в Правила дорожного движения о средствах индивидуальной мобильности, которые устанавливают место самокатов в транспортной системе.

Точками роста рынка в «Урбанике» считают сотрудничество с курьерскими сервисами, развитие агрегаторов и интеграцию с общественным транспортом, сервисами каршеринга и агрегаторами такси. В Москве уже началась разработки такого единого приложения, а ранее агрегатор такси «Ситимобил» интегрировал в свое приложение возможность проката Urent.

Автор: Надежда Федорова.
Теги: велосипеды , транспорт , урбанистика
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