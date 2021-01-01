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В России предложили ограничить скорость езды электросамокатов

Скорость электросамокатов и гироскутеров в России предлагается ограничить 20 км/ч. Об этом сообщил замдиректора Департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Владимир Луговенко, передает «РИА Новости».

По его словам, в проекте изменений также предлагается ввести новые дорожные знаки, регулирующие движение этих транспортных средств.

Минтранс разработал ПДД для электросамокатов, моноколес и гироскутеров
Общество
Фото:Кирилл Каллиников / РИА Новости

Ранее Министерство транспорта подготовило поправки в Правила дорожного движения (ПДД), согласно которым появляется новый термин — средства индивидуальной мобильности (СИМ). К ним предлагается отнести роликовые коньки, самокаты, электросамокаты, скейтборды, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса и иные аналогичные средства.

В ведомстве отмечали, что на фоне роста популярности таких средств передвижения необходимо урегулировать их интеграцию в пешеходное и велосипедное пространство. В частности, Минтранс выступил с идеей запретить использование СИМ в пешеходных зонах, за исключением случаев, когда такими средствами управляют дети.

скорость движения
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,5 млн +22055 Случаев 1,9 млн +22410 Умерли 33,9 тыс. +442
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